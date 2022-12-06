https://ria.ru/20221206/avtobusy-1836739066.html

Тульские школы получили 30 новых автобусов

Тульские школы получили 30 новых автобусов - РИА Новости, 06.12.2022

Тульские школы получили 30 новых автобусов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 30 новых автобусов, на которых будут перевозить более 700 школьников, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:26

2022-12-06T17:26

2022-12-06T17:26

тульская область

алексей дюмин

глонасс (система навигации)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836738848_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_4b9bd144f298b247d6fbc86dc655db9f.jpg

ТУЛА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 30 новых автобусов, на которых будут перевозить более 700 школьников, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."На новых машинах ученики сельских школ смогут безопасно добираться не только на учебу, но и на различные мероприятия", – приводят в пресс-службе слова главы региона.Автобусы, закупленные за счет федеральных средств, получат 15 муниципалитетов и одно госучреждение. Они предназначены как для крупных, так и для небольших школ. Автобусы оборудованы кнопками экстренной связи с водителем, системой ГЛОНАСС, ограничителями скорости, багажными полками для ранцев и специальными ремнями безопасности.По информации областного правительства, с 2016 года по программе Минпромторга в Тульскую область поставлены 212 школьных автобусов. Всего школьный автопарк региона насчитывает 416 единиц транспорта. Автобусами пользуются более 8,5 тысяч детей.

https://ria.ru/20221110/otdykh-1830429889.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, глонасс (система навигации), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)