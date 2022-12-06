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Тульские школы получили 30 новых автобусов - РИА Новости, 06.12.2022
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Тульская область
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Тульские школы получили 30 новых автобусов
Тульские школы получили 30 новых автобусов - РИА Новости, 06.12.2022
Тульские школы получили 30 новых автобусов
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 30 новых автобусов, на которых будут перевозить более 700 школьников, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:26
2022-12-06T17:26
тульская область
алексей дюмин
глонасс (система навигации)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ТУЛА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 30 новых автобусов, на которых будут перевозить более 700 школьников, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."На новых машинах ученики сельских школ смогут безопасно добираться не только на учебу, но и на различные мероприятия", – приводят в пресс-службе слова главы региона.Автобусы, закупленные за счет федеральных средств, получат 15 муниципалитетов и одно госучреждение. Они предназначены как для крупных, так и для небольших школ. Автобусы оборудованы кнопками экстренной связи с водителем, системой ГЛОНАСС, ограничителями скорости, багажными полками для ранцев и специальными ремнями безопасности.По информации областного правительства, с 2016 года по программе Минпромторга в Тульскую область поставлены 212 школьных автобусов. Всего школьный автопарк региона насчитывает 416 единиц транспорта. Автобусами пользуются более 8,5 тысяч детей.
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алексей дюмин, глонасс (система навигации), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Тульская область, Алексей Дюмин, ГЛОНАСС (система навигации), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
17:26 06.12.2022
 

Тульские школы получили 30 новых автобусов

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТульские школы получили 30 новых автобусов
Тульские школы получили 30 новых автобусов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 30 новых автобусов, на которых будут перевозить более 700 школьников, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"На новых машинах ученики сельских школ смогут безопасно добираться не только на учебу, но и на различные мероприятия", – приводят в пресс-службе слова главы региона.
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Автобусы, закупленные за счет федеральных средств, получат 15 муниципалитетов и одно госучреждение. Они предназначены как для крупных, так и для небольших школ. Автобусы оборудованы кнопками экстренной связи с водителем, системой ГЛОНАСС, ограничителями скорости, багажными полками для ранцев и специальными ремнями безопасности.
По информации областного правительства, с 2016 года по программе Минпромторга в Тульскую область поставлены 212 школьных автобусов. Всего школьный автопарк региона насчитывает 416 единиц транспорта. Автобусами пользуются более 8,5 тысяч детей.
 
Тульская областьАлексей ДюминГЛОНАСС (система навигации)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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