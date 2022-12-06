https://ria.ru/20221206/art-obekt-1836695045.html

Альфа-Банк и Третьяковка установят в Самаре футуристический арт-объект

Альфа-Банк и Третьяковка установят в Самаре футуристический арт-объект - РИА Новости, 06.12.2022

Альфа-Банк и Третьяковка установят в Самаре футуристический арт-объект

Альфа-Банк и Филиал Третьяковской галереи в Самаре вводят новую традицию – ежегодно перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливать арт-объекты современных... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:43

2022-12-06T15:43

2022-12-06T15:43

альфа-банк

новости компаний - экономика

самара

третьяковская галерея

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Альфа-Банк и Филиал Третьяковской галереи в Самаре вводят новую традицию – ежегодно перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливать арт-объекты современных российских художников, сообщает пресс-служба крупнейшего универсального частного банка в России.Автором первого арт-объекта выступил Николай Полисский – яркий представитель русского ленд-арта – искусства вне выставочных стен, ведущего диалог с окружающим пейзажем. Его работы отличаются масштабом и гармонией с природой. За последние 13 лет они появлялись в Москве, Перми, Петербурге, Люксембурге, Париже, Майами, Барселоне и были представлены в крупнейших музеях мира. Его творческая вотчина, деревня Никола-Ленивец, превратилась в летний форпост современного искусства.Пресс-служба банка также сообщает, что в рамках новогоднего проекта филиал галереи и Альфа-Банк организуют просветительскую программу, которая пройдет в январские праздники. Гостей Третьяковки в Самаре ждут лекции на тему искусства в городской среде.Официальное открытие арт-объекта запланировано на 20 декабря.

https://ria.ru/20221201/pobeditel-1835725368.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

альфа-банк, новости компаний - экономика, самара, третьяковская галерея