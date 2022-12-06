Альфа-Банк и Третьяковка установят в Самаре футуристический арт-объект
Альфа-Банк и Третьяковка установят в Самаре футуристический арт-объект
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Альфа-Банк и Филиал Третьяковской галереи в Самаре вводят новую традицию – ежегодно перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливать арт-объекты современных российских художников, сообщает пресс-служба крупнейшего универсального частного банка в России.
Автором первого арт-объекта выступил Николай Полисский – яркий представитель русского ленд-арта – искусства вне выставочных стен, ведущего диалог с окружающим пейзажем. Его работы отличаются масштабом и гармонией с природой. За последние 13 лет они появлялись в Москве, Перми, Петербурге, Люксембурге, Париже, Майами, Барселоне и были представлены в крупнейших музеях мира. Его творческая вотчина, деревня Никола-Ленивец, превратилась в летний форпост современного искусства.
"Художник уже работает над арт-объектом – "Супрематический куб". Куб в новом проекте Николая Полисского символизирует цветовой пиксель. Арт-объект создается из древесины, которая была специально доставлена из леса Никола-Ленивца. Куб размером 7х7х7 метров создан в соответствии с принципами экологичности из природных материалов, включая засохшие или сломленные стихией деревья", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба банка также сообщает, что в рамках новогоднего проекта филиал галереи и Альфа-Банк организуют просветительскую программу, которая пройдет в январские праздники. Гостей Третьяковки в Самаре ждут лекции на тему искусства в городской среде.
Официальное открытие арт-объекта запланировано на 20 декабря.