https://ria.ru/20221206/arest-1836720098.html

Суд арестовал москвича за убийство жены, тело которой нашли в машине

Суд арестовал москвича за убийство жены, тело которой нашли в машине - РИА Новости, 06.12.2022

Суд арестовал москвича за убийство жены, тело которой нашли в машине

Суд в Москве арестовал мужчину за убийство жены, тело которой нашли в машине, несмотря на его раскаяние и уверения в том, что преступления он не планировал,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:30

2022-12-06T16:30

2022-12-06T16:30

происшествия

жилье

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину за убийство жены, тело которой нашли в машине, несмотря на его раскаяние и уверения в том, что преступления он не планировал, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы. Вскоре задержали подозреваемого, им оказался 65-летний супруг погибшей. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ) и незаконном приобретении и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему (часть 1 статьи 222 УК РФ).По версии следствия, причиной убийства стали разлад в семье и квартирный вопрос. Прокуратура сообщала, что 3 декабря фигурант выстрелил в подъехавшую к дому женщину, перетащил ее на заднее сиденье, сел за руль и перегнал автомобиль на другую парковку. Там он увидел, что жертва еще жива – и произвел четыре выстрела.На допросе мужчина рассказал, что они заключили брак в 2016 году и жили в его квартире на Вешняковской улице, однако потом, как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова со слов обвиняемого, супруги разъехались и жена ушла к другому.

https://ria.ru/20220831/ubiystvo-1813582570.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)