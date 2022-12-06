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Суд арестовал москвича за убийство жены, тело которой нашли в машине - РИА Новости, 06.12.2022
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Суд арестовал москвича за убийство жены, тело которой нашли в машине
Суд арестовал москвича за убийство жены, тело которой нашли в машине - РИА Новости, 06.12.2022
Суд арестовал москвича за убийство жены, тело которой нашли в машине
Суд в Москве арестовал мужчину за убийство жены, тело которой нашли в машине, несмотря на его раскаяние и уверения в том, что преступления он не планировал,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:30
2022-12-06T16:30
происшествия
жилье
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину за убийство жены, тело которой нашли в машине, несмотря на его раскаяние и уверения в том, что преступления он не планировал, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы. Вскоре задержали подозреваемого, им оказался 65-летний супруг погибшей. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ) и незаконном приобретении и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему (часть 1 статьи 222 УК РФ).По версии следствия, причиной убийства стали разлад в семье и квартирный вопрос. Прокуратура сообщала, что 3 декабря фигурант выстрелил в подъехавшую к дому женщину, перетащил ее на заднее сиденье, сел за руль и перегнал автомобиль на другую парковку. Там он увидел, что жертва еще жива – и произвел четыре выстрела.На допросе мужчина рассказал, что они заключили брак в 2016 году и жили в его квартире на Вешняковской улице, однако потом, как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова со слов обвиняемого, супруги разъехались и жена ушла к другому.
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происшествия, жилье, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
16:30 06.12.2022
 
Суд арестовал москвича за убийство жены, тело которой нашли в машине

Суд в Москве арестовал 65-летнего мужчину за убийство жены, тело которой нашли в машине

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину за убийство жены, тело которой нашли в машине, несмотря на его раскаяние и уверения в том, что преступления он не планировал, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы. Вскоре задержали подозреваемого, им оказался 65-летний супруг погибшей. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ) и незаконном приобретении и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему (часть 1 статьи 222 УК РФ).
"С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 65-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 февраля 2023 года... В судебном заседании мужчина высказался против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснил, что преступление не планировал, в содеянном раскаивается", - говорится в релизе.
По версии следствия, причиной убийства стали разлад в семье и квартирный вопрос. Прокуратура сообщала, что 3 декабря фигурант выстрелил в подъехавшую к дому женщину, перетащил ее на заднее сиденье, сел за руль и перегнал автомобиль на другую парковку. Там он увидел, что жертва еще жива – и произвел четыре выстрела.
На допросе мужчина рассказал, что они заключили брак в 2016 году и жили в его квартире на Вешняковской улице, однако потом, как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова со слов обвиняемого, супруги разъехались и жена ушла к другому.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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