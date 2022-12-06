https://ria.ru/20221206/aeroekspress-1836602214.html

"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП

"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП - РИА Новости, 06.12.2022

"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП

"Аэроэкспресс" запустил в приложении оплату билетов через SberPay и систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:00

2022-12-06T12:00

2022-12-06T12:00

туризм

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

технологии

система быстрых платежей (сбп)

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Аэроэкспресс" запустил в приложении оплату билетов через SberPay и систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."При покупке билета через SberPay пользователь получит push-уведомление, которое позволит перейти в "Сбербанк Онлайн" для подтверждения. Если пассажир выбирает оплату через СБП, на экране появится QR-код, отсканировав который можно зайти в приложение банка и оплатить", — рассказали в пресс-службе.Там напомнили, что оплата через SberPay ранее была доступна на сайте "Аэроэкспресса", а с помощью Системы быстрых платежей — в кассах."Аэроэкспресс" занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных.

https://ria.ru/20221031/aeroekspress-1828104183.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), технологии, система быстрых платежей (сбп), новости - туризм, туризм