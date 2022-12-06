Рейтинг@Mail.ru
"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221206/aeroekspress-1836602214.html
"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП
"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП - РИА Новости, 06.12.2022
"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП
"Аэроэкспресс" запустил в приложении оплату билетов через SberPay и систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:00
2022-12-06T12:00
туризм
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
технологии
система быстрых платежей (сбп)
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40429/98/404299867_0:157:3361:2048_1920x0_80_0_0_d8c3dc36fd3daed7aba355b64c28de12.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Аэроэкспресс" запустил в приложении оплату билетов через SberPay и систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."При покупке билета через SberPay пользователь получит push-уведомление, которое позволит перейти в "Сбербанк Онлайн" для подтверждения. Если пассажир выбирает оплату через СБП, на экране появится QR-код, отсканировав который можно зайти в приложение банка и оплатить", — рассказали в пресс-службе.Там напомнили, что оплата через SberPay ранее была доступна на сайте "Аэроэкспресса", а с помощью Системы быстрых платежей — в кассах."Аэроэкспресс" занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных.
https://ria.ru/20221031/aeroekspress-1828104183.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40429/98/404299867_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_525ce1679a5010c4b9555dc75ac4edb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), технологии, система быстрых платежей (сбп), новости - туризм, туризм
Туризм, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Технологии, Система быстрых платежей (СБП), Новости - Туризм, Туризм
12:00 06.12.2022
 
"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП

Оплатить билеты на "Аэроэкспресс" теперь можно через SberPay и систему быстрых платежей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкБелорусский вокзал в Москве
Белорусский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Аэроэкспресс" запустил в приложении оплату билетов через SberPay и систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"При покупке билета через SberPay пользователь получит push-уведомление, которое позволит перейти в "Сбербанк Онлайн" для подтверждения. Если пассажир выбирает оплату через СБП, на экране появится QR-код, отсканировав который можно зайти в приложение банка и оплатить", — рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что оплата через SberPay ранее была доступна на сайте "Аэроэкспресса", а с помощью Системы быстрых платежей — в кассах.
"Аэроэкспресс" занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных.
Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 18:03Туризм
Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить чаще
 
ТуризмАэроэкспрессШереметьево (аэропорт)ТехнологииСистема быстрых платежей (СБП)Новости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала