https://ria.ru/20221206/aeroekspress-1836602214.html
"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП
"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП - РИА Новости, 06.12.2022
"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП
"Аэроэкспресс" запустил в приложении оплату билетов через SberPay и систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:00
2022-12-06T12:00
2022-12-06T12:00
туризм
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
технологии
система быстрых платежей (сбп)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Аэроэкспресс" запустил в приложении оплату билетов через SberPay и систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."При покупке билета через SberPay пользователь получит push-уведомление, которое позволит перейти в "Сбербанк Онлайн" для подтверждения. Если пассажир выбирает оплату через СБП, на экране появится QR-код, отсканировав который можно зайти в приложение банка и оплатить", — рассказали в пресс-службе.Там напомнили, что оплата через SberPay ранее была доступна на сайте "Аэроэкспресса", а с помощью Системы быстрых платежей — в кассах."Аэроэкспресс" занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных.
https://ria.ru/20221031/aeroekspress-1828104183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), технологии, система быстрых платежей (сбп), новости - туризм, туризм
Туризм, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Технологии, Система быстрых платежей (СБП), Новости - Туризм, Туризм
"Аэроэкспресс" запустил оплату билетов через SberPay и СБП
Оплатить билеты на "Аэроэкспресс" теперь можно через SberPay и систему быстрых платежей