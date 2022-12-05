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В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/zaporozhe-1836332590.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2022
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:15
2022-12-05T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно данным, тревога была объявлена в 8.53 (9.53 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, запорожская область, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:15 05.12.2022
 
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

В подконтрольной Украине части Запорожской области объявили воздушную тревогу

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Согласно данным, тревога была объявлена в 8.53 (9.53 мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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