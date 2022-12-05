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В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2022
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:15
2022-12-05T10:15
2022-12-05T10:15
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно данным, тревога была объявлена в 8.53 (9.53 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Украине части Запорожской области объявили воздушную тревогу