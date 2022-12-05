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"Это не скрыть": в Польше предупредили о последствиях поддержки Украины - РИА Новости, 05.12.2022
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"Это не скрыть": в Польше предупредили о последствиях поддержки Украины
"Это не скрыть": в Польше предупредили о последствиях поддержки Украины - РИА Новости, 05.12.2022
"Это не скрыть": в Польше предупредили о последствиях поддержки Украины
Помощь Украине истощает экономики стран Запада и лишает их граждан возможности жить в приемлемых условиях, а политики напрасно надеются на "дворцовый переворот" РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T06:59
2022-12-05T08:49
цены на нефть
витольд модзелевский
украина
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Помощь Украине истощает экономики стран Запада и лишает их граждан возможности жить в приемлемых условиях, а политики напрасно надеются на "дворцовый переворот" в России, пишет Myśl Polska.Кроме того, добавил он, ни для кого уже не секрет, что оборона Украины целиком и полностью зависит от спонсирования с Запада."Это величайший исторический парадокс, до сих пор не имевший прецедентов", — прокомментировал автор.Он подчеркнул, что до сих пор конфликты велись собственными силами государств, а помощь извне носила избирательный характер."Стоит задать вопрос о смысле такого конфликта не только с точки зрения тех, кто в нем участвует", — считает Модзелевский.Он сравнил поддержку киевского режима с тем, как США помогали Великобритании во время Второй мировой войны. В результате она привела к "ликвидации сверхдержавной позиции" Британской империи, а затем и к ее распаду и подчинению Лондона американской политике.По словам обозревателя, помощь Украины силами Штатов и других стран приводит только к исчерпанию ресурсов, энергетическому кризису, подорожанию продуктов и колоссальному падению уровня жизни на Западе."Можно будет трубить об успехе, ведь "политика запугивания" закончилась эффектным поражением", — с иронией отметил автор, добавив, что Россия "не испугалась угроз НАТО" и продолжила специальную военную операцию.Модзелевский обратил внимание и на то, что западные политики напрасно надеются на "чудо дома Бранденбургов" — внезапное ослабление российской власти и "кремлевский кризис"."Никто не хочет попытаться ответить на вопрос, что станет, когда ресурсы защитников и склады поддерживающих стран будут исчерпаны", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221205/zapad-1836302176.html
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цены на нефть, витольд модзелевский, украина, сша, россия, нато
Цены на нефть, Витольд Модзелевский, Украина, США, Россия, НАТО
06:59 05.12.2022 (обновлено: 08:49 05.12.2022)
 
"Это не скрыть": в Польше предупредили о последствиях поддержки Украины

Myśl Polska: Запад боится задаться вопросом, что будет после украинского конфликта

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Помощь Украине истощает экономики стран Запада и лишает их граждан возможности жить в приемлемых условиях, а политики напрасно надеются на "дворцовый переворот" в России, пишет Myśl Polska.

"После семи месяцев войны экономика украинского государства находится в руинах, и этот факт не скрыть: не в состоянии этого сделать ни цензура, ни дежурные хейтеры", — уверен обозреватель Витольд Модзелевский.

Кроме того, добавил он, ни для кого уже не секрет, что оборона Украины целиком и полностью зависит от спонсирования с Запада.
"Это величайший исторический парадокс, до сих пор не имевший прецедентов", — прокомментировал автор.
Он подчеркнул, что до сих пор конфликты велись собственными силами государств, а помощь извне носила избирательный характер.
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В Америке рассказали, что приведет к войне Запада и России
"Стоит задать вопрос о смысле такого конфликта не только с точки зрения тех, кто в нем участвует", — считает Модзелевский.
Он сравнил поддержку киевского режима с тем, как США помогали Великобритании во время Второй мировой войны. В результате она привела к "ликвидации сверхдержавной позиции" Британской империи, а затем и к ее распаду и подчинению Лондона американской политике.
По словам обозревателя, помощь Украины силами Штатов и других стран приводит только к исчерпанию ресурсов, энергетическому кризису, подорожанию продуктов и колоссальному падению уровня жизни на Западе.
"Можно будет трубить об успехе, ведь "политика запугивания" закончилась эффектным поражением", — с иронией отметил автор, добавив, что Россия "не испугалась угроз НАТО" и продолжила специальную военную операцию.
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Модзелевский обратил внимание и на то, что западные политики напрасно надеются на "чудо дома Бранденбургов" — внезапное ослабление российской власти и "кремлевский кризис".
"Никто не хочет попытаться ответить на вопрос, что станет, когда ресурсы защитников и склады поддерживающих стран будут исчерпаны", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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