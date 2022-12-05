https://ria.ru/20221205/zapad-1836305725.html

"Это не скрыть": в Польше предупредили о последствиях поддержки Украины

"Это не скрыть": в Польше предупредили о последствиях поддержки Украины - РИА Новости, 05.12.2022

"Это не скрыть": в Польше предупредили о последствиях поддержки Украины

Помощь Украине истощает экономики стран Запада и лишает их граждан возможности жить в приемлемых условиях, а политики напрасно надеются на "дворцовый переворот" РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T06:59

2022-12-05T06:59

2022-12-05T08:49

цены на нефть

витольд модзелевский

украина

сша

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_aecfc5be5adcae24fc318297cff5644e.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Помощь Украине истощает экономики стран Запада и лишает их граждан возможности жить в приемлемых условиях, а политики напрасно надеются на "дворцовый переворот" в России, пишет Myśl Polska.Кроме того, добавил он, ни для кого уже не секрет, что оборона Украины целиком и полностью зависит от спонсирования с Запада."Это величайший исторический парадокс, до сих пор не имевший прецедентов", — прокомментировал автор.Он подчеркнул, что до сих пор конфликты велись собственными силами государств, а помощь извне носила избирательный характер."Стоит задать вопрос о смысле такого конфликта не только с точки зрения тех, кто в нем участвует", — считает Модзелевский.Он сравнил поддержку киевского режима с тем, как США помогали Великобритании во время Второй мировой войны. В результате она привела к "ликвидации сверхдержавной позиции" Британской империи, а затем и к ее распаду и подчинению Лондона американской политике.По словам обозревателя, помощь Украины силами Штатов и других стран приводит только к исчерпанию ресурсов, энергетическому кризису, подорожанию продуктов и колоссальному падению уровня жизни на Западе."Можно будет трубить об успехе, ведь "политика запугивания" закончилась эффектным поражением", — с иронией отметил автор, добавив, что Россия "не испугалась угроз НАТО" и продолжила специальную военную операцию.Модзелевский обратил внимание и на то, что западные политики напрасно надеются на "чудо дома Бранденбургов" — внезапное ослабление российской власти и "кремлевский кризис"."Никто не хочет попытаться ответить на вопрос, что станет, когда ресурсы защитников и склады поддерживающих стран будут исчерпаны", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221205/zapad-1836302176.html

https://ria.ru/20221204/predstavitel-1836279582.html

https://ria.ru/20221205/ssha-1836303608.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, витольд модзелевский, украина, сша, россия, нато