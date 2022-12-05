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В Америке рассказали, что приведет к войне Запада и России - РИА Новости, 05.12.2022
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В Америке рассказали, что приведет к войне Запада и России
В Америке рассказали, что приведет к войне Запада и России - РИА Новости, 05.12.2022
В Америке рассказали, что приведет к войне Запада и России
Нравственный идеализм властей Европы может привести к расширению конфликта на Украине до масштабной войны с Россией, пишет обозреватель American Conservative... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T04:13
2022-12-05T08:59
в мире
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нравственный идеализм властей Европы может привести к расширению конфликта на Украине до масштабной войны с Россией, пишет обозреватель American Conservative Род Дреер."Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется, то вы плохой человек", — с иронией отметил обозреватель издания Род Дреер.Этими словами он подчеркнул, что западное общество крайне негативно воспринимает тех, кто выступает против военной помощи Украине, и что от людей, придерживающихся таких взглядов, "могут даже отвернуться друзья и родственники".По словам автора, несогласным с политикой НАТО затыкают рты, что может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока.Он также добавил, что мировые власти искажают понятие либерализма."Для них "либерализм" означает абсолютную поддержку ЛГБТ, дозволение неправительственным организациям определять вектор государственного управления, а также полное одобрение идей и действий западных олигархов, если они находятся на левом фланге политического спектра", — прокомментировал он.По его мнению, мировым элитам совершенно невыгодно добиваться мирного урегулирования, и поэтому каждый, кто выражает протест поддержке Украины, сразу же подвергается критике и объявляется "прихвостнем Путина".Все это, подытожил Дреер, приводит к глобальной конфронтации с Россией и "обнищанию народов ради опосредованной войны с ней".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221201/garant-1835717852.html
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в мире, россия, украина, америка, нато
В мире, Россия, Украина, Америка, НАТО
04:13 05.12.2022 (обновлено: 08:59 05.12.2022)
 
В Америке рассказали, что приведет к войне Запада и России

American Conservative: идеализм стран Запада приведет к войне с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нравственный идеализм властей Европы может привести к расширению конфликта на Украине до масштабной войны с Россией, пишет обозреватель American Conservative Род Дреер.
"Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется, то вы плохой человек", — с иронией отметил обозреватель издания Род Дреер.
Этими словами он подчеркнул, что западное общество крайне негативно воспринимает тех, кто выступает против военной помощи Украине, и что от людей, придерживающихся таких взглядов, "могут даже отвернуться друзья и родственники".
По словам автора, несогласным с политикой НАТО затыкают рты, что может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока.
Он также добавил, что мировые власти искажают понятие либерализма.
"Для них "либерализм" означает абсолютную поддержку ЛГБТ, дозволение неправительственным организациям определять вектор государственного управления, а также полное одобрение идей и действий западных олигархов, если они находятся на левом фланге политического спектра", — прокомментировал он.
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По его мнению, мировым элитам совершенно невыгодно добиваться мирного урегулирования, и поэтому каждый, кто выражает протест поддержке Украины, сразу же подвергается критике и объявляется "прихвостнем Путина".
Все это, подытожил Дреер, приводит к глобальной конфронтации с Россией и "обнищанию народов ради опосредованной войны с ней".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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