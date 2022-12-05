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Путин подписал закон о разработке порядка соцреабилитации наркобольных - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин подписал закон о разработке порядка соцреабилитации наркобольных
Путин подписал закон о разработке порядка соцреабилитации наркобольных - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал закон о разработке порядка соцреабилитации наркобольных
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий разработку и утверждение Минтрудом и Минздравом порядка прохождения наркобольными... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:27
2022-12-05T17:54
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий разработку и утверждение Минтрудом и Минздравом порядка прохождения наркобольными социальной реабилитации.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, уточняется, что Минздрав и Минтруд разработают и утвердят порядок поэтапного прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации, в котором будут отражены вопросы обмена необходимыми сведениями о больных наркоманией с организациями системы соцобслуживания, при этом основным условием для межведомственного обмена данными станет согласие гражданина на передачу сведений о прохождении медицинской реабилитации.В пояснительной записке к закону уточнялось, что в соцреабилитации нуждаются больные наркоманией, успешно завершившие этапы лечения и медицинской реабилитации в медорганизациях. Вместе с тем, сегодня законодательно не определены формы социальной реабилитации таких больных и не урегулированы вопросы госконтроля за соблюдением обязательных требований в указанной сфере.Прописываются следующие формы соцреабилитации и их услуги: оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде, в том числе анонимно и с использованием телефона доверия; социально-педагогические услуги, направленные на формирование позитивных интересов; предоставление социально-трудовых и социально правовых услуг, связанные с трудовой адаптацией и получением юридической помощи, в том числе бесплатно.Кроме того, предполагается оказание государственной соцпомощи, в том числе на основании социального контракта.Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
https://realty.ria.ru/20221205/kadastr-1836470233.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
17:27 05.12.2022 (обновлено: 17:54 05.12.2022)
 
Путин подписал закон о разработке порядка соцреабилитации наркобольных

Путин подписал закон о создании Минтрудом и Минздравом порядка соцреабилитации наркоманов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий разработку и утверждение Минтрудом и Минздравом порядка прохождения наркобольными социальной реабилитации.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:10
Путин подписал закон закон о фиксации кадастровой стоимости
В соответствии с документом, уточняется, что Минздрав и Минтруд разработают и утвердят порядок поэтапного прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации, в котором будут отражены вопросы обмена необходимыми сведениями о больных наркоманией с организациями системы соцобслуживания, при этом основным условием для межведомственного обмена данными станет согласие гражданина на передачу сведений о прохождении медицинской реабилитации.
В пояснительной записке к закону уточнялось, что в соцреабилитации нуждаются больные наркоманией, успешно завершившие этапы лечения и медицинской реабилитации в медорганизациях. Вместе с тем, сегодня законодательно не определены формы социальной реабилитации таких больных и не урегулированы вопросы госконтроля за соблюдением обязательных требований в указанной сфере.
Прописываются следующие формы соцреабилитации и их услуги: оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде, в том числе анонимно и с использованием телефона доверия; социально-педагогические услуги, направленные на формирование позитивных интересов; предоставление социально-трудовых и социально правовых услуг, связанные с трудовой адаптацией и получением юридической помощи, в том числе бесплатно.
Кроме того, предполагается оказание государственной соцпомощи, в том числе на основании социального контракта.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 16:54
Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование
 
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