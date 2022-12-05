https://ria.ru/20221205/zakon-1836477505.html

Путин подписал закон о разработке порядка соцреабилитации наркобольных

Путин подписал закон о разработке порядка соцреабилитации наркобольных - РИА Новости, 05.12.2022

Путин подписал закон о разработке порядка соцреабилитации наркобольных

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий разработку и утверждение Минтрудом и Минздравом порядка прохождения наркобольными... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:27

2022-12-05T17:27

2022-12-05T17:54

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий разработку и утверждение Минтрудом и Минздравом порядка прохождения наркобольными социальной реабилитации.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, уточняется, что Минздрав и Минтруд разработают и утвердят порядок поэтапного прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации, в котором будут отражены вопросы обмена необходимыми сведениями о больных наркоманией с организациями системы соцобслуживания, при этом основным условием для межведомственного обмена данными станет согласие гражданина на передачу сведений о прохождении медицинской реабилитации.В пояснительной записке к закону уточнялось, что в соцреабилитации нуждаются больные наркоманией, успешно завершившие этапы лечения и медицинской реабилитации в медорганизациях. Вместе с тем, сегодня законодательно не определены формы социальной реабилитации таких больных и не урегулированы вопросы госконтроля за соблюдением обязательных требований в указанной сфере.Прописываются следующие формы соцреабилитации и их услуги: оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде, в том числе анонимно и с использованием телефона доверия; социально-педагогические услуги, направленные на формирование позитивных интересов; предоставление социально-трудовых и социально правовых услуг, связанные с трудовой адаптацией и получением юридической помощи, в том числе бесплатно.Кроме того, предполагается оказание государственной соцпомощи, в том числе на основании социального контракта.Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

https://realty.ria.ru/20221205/kadastr-1836470233.html

https://ria.ru/20221205/matkapital-1836462460.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия