https://ria.ru/20221205/zakon-1836466303.html
Путин узаконил создание сервисных бюро при консульствах России за рубежом
Путин узаконил создание сервисных бюро при консульствах России за рубежом - РИА Новости, 05.12.2022
Путин узаконил создание сервисных бюро при консульствах России за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании сервисных бюро, которые возьмут на себя часть функций консульств РФ за рубежом, в том... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:02
2022-12-05T17:02
2022-12-05T17:04
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании сервисных бюро, которые возьмут на себя часть функций консульств РФ за рубежом, в том числе по выдаче документов.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения в Консульский устав направлены на закрепление функции оказания содействия в подготовке документов для российских загранучреждений (заявлений на паспорта и истребование документов, текстов нотариальных актов) за специализированными сервисными бюро, являющимися филиалами (представительствами) хозяйственного общества, учредителем которого является подведомственная МИД России организация.Такие бюро будут открываться при наиболее загруженных дипломатических представительствах и консульских учреждениях и оказывать содействие гражданам в подготовке проектов консульских документов согласно установленным законодательством требованиям, взимая за это сервисный сбор.Предлагаемые нормы направлены на системное решение проблемы возрастания служебной нагрузки на консульских должностных лиц.Размер сервисного сбора будет устанавливаться из расчета суммы, достаточной для обеспечения операционной деятельности и административно-хозяйственных расходов бюро в иностранном государстве.Кроме того, законом устанавливается срок полномочий почетных консулов - пять лет. По истечении этого срока МИД России сможет неоднократно продлевать такие полномочия на срок до пяти лет.Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
https://realty.ria.ru/20221205/veterany-1836459006.html
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владимир путин, россия
17:02 05.12.2022 (обновлено: 17:04 05.12.2022)
Путин узаконил создание сервисных бюро при консульствах России за рубежом
Путин подписал закон о создании сервисных бюро при консульствах России за рубежом
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
о создании сервисных бюро, которые возьмут на себя часть функций консульств РФ за рубежом, в том числе по выдаче документов.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения в Консульский устав направлены на закрепление функции оказания содействия в подготовке документов для российских загранучреждений (заявлений на паспорта и истребование документов, текстов нотариальных актов) за специализированными сервисными бюро, являющимися филиалами (представительствами) хозяйственного общества, учредителем которого является подведомственная МИД России организация.
Такие бюро будут открываться при наиболее загруженных дипломатических представительствах и консульских учреждениях и оказывать содействие гражданам в подготовке проектов консульских документов согласно установленным законодательством требованиям, взимая за это сервисный сбор.
Предлагаемые нормы направлены на системное решение проблемы возрастания служебной нагрузки на консульских должностных лиц.
Размер сервисного сбора будет устанавливаться из расчета суммы, достаточной для обеспечения операционной деятельности и административно-хозяйственных расходов бюро в иностранном государстве.
Кроме того, законом устанавливается срок полномочий почетных консулов - пять лет. По истечении этого срока МИД России сможет неоднократно продлевать такие полномочия на срок до пяти лет.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.