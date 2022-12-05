https://ria.ru/20221205/zakon-1836435752.html
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с мобилизацией
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с мобилизацией - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с мобилизацией
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:27
2022-12-05T15:27
2022-12-05T15:31
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.Уточняется, что государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Госслужащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня. При этом в период приостановления госслужбы документом гарантируется сохранение замещаемой должности сотруднику.
https://ria.ru/20221205/zakon-1836434356.html
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владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
15:27 05.12.2022 (обновлено: 15:31 05.12.2022)
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с мобилизацией
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации