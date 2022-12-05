https://ria.ru/20221205/zakon-1836435752.html

Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с мобилизацией

Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с мобилизацией - РИА Новости, 05.12.2022

Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с мобилизацией

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:27

2022-12-05T15:27

2022-12-05T15:31

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.Уточняется, что государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Госслужащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня. При этом в период приостановления госслужбы документом гарантируется сохранение замещаемой должности сотруднику.

https://ria.ru/20221205/zakon-1836434356.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, общество