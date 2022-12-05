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Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году
Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году
Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:24
2022-12-05T16:23
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Таким образом, этот показатель увеличится на 3,28 процента, или 456 рублей, по сравнению с 2022 годом (13 919 рублей).Согласно документу, в 2024-м размер прожиточного минимума вырастет до 15 049 рублей.Решение об уровне ПМ исходит из прогнозируемой границы бедности по итогам предстоящих лет. Нововведение также приостановит действующие нормы законодательства о прожиточном минимуме.Прожиточный минимум — законодательно установленный минимальный уровень дохода, необходимый для поддержания определенного уровня жизни в стране или регионе, в том числе для человека, относящегося к конкретной социальной группе.
https://ria.ru/20221130/prozhitochnyy_minimum-1835376591.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
15:24 05.12.2022 (обновлено: 16:23 05.12.2022)
 
Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, этот показатель увеличится на 3,28 процента, или 456 рублей, по сравнению с 2022 годом (13 919 рублей).
Согласно документу, в 2024-м размер прожиточного минимума вырастет до 15 049 рублей.
Решение об уровне ПМ исходит из прогнозируемой границы бедности по итогам предстоящих лет.
Прожиточный минимум - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 18:10
Прожиточный минимум: суть, размер в 2022 и 2023 годах, на что влияет
Нововведение также приостановит действующие нормы законодательства о прожиточном минимуме.
Прожиточный минимум — законодательно установленный минимальный уровень дохода, необходимый для поддержания определенного уровня жизни в стране или регионе, в том числе для человека, относящегося к конкретной социальной группе.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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