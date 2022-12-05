https://ria.ru/20221205/zakon-1836434356.html
Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году
Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году
Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:24
2022-12-05T15:24
2022-12-05T16:23
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Таким образом, этот показатель увеличится на 3,28 процента, или 456 рублей, по сравнению с 2022 годом (13 919 рублей).Согласно документу, в 2024-м размер прожиточного минимума вырастет до 15 049 рублей.Решение об уровне ПМ исходит из прогнозируемой границы бедности по итогам предстоящих лет. Нововведение также приостановит действующие нормы законодательства о прожиточном минимуме.Прожиточный минимум — законодательно установленный минимальный уровень дохода, необходимый для поддержания определенного уровня жизни в стране или регионе, в том числе для человека, относящегося к конкретной социальной группе.
https://ria.ru/20221130/prozhitochnyy_minimum-1835376591.html
https://ria.ru/20221108/mrot-1830055414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
15:24 05.12.2022 (обновлено: 16:23 05.12.2022)
Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году
Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Таким образом, этот показатель увеличится на 3,28 процента, или 456 рублей, по сравнению с 2022 годом (13 919 рублей).
Согласно документу, в 2024-м размер прожиточного минимума вырастет до 15 049 рублей.
Решение об уровне ПМ исходит из прогнозируемой границы бедности по итогам предстоящих лет.
Нововведение также приостановит действующие нормы законодательства о прожиточном минимуме.
Прожиточный минимум — законодательно установленный минимальный уровень дохода, необходимый для поддержания определенного уровня жизни в стране или регионе, в том числе для человека, относящегося к конкретной социальной группе.