https://ria.ru/20221205/zakon-1836434356.html

Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2022

Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:24

2022-12-05T15:24

2022-12-05T16:23

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума в 2023 году в размере 14 375 рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Таким образом, этот показатель увеличится на 3,28 процента, или 456 рублей, по сравнению с 2022 годом (13 919 рублей).Согласно документу, в 2024-м размер прожиточного минимума вырастет до 15 049 рублей.Решение об уровне ПМ исходит из прогнозируемой границы бедности по итогам предстоящих лет. Нововведение также приостановит действующие нормы законодательства о прожиточном минимуме.Прожиточный минимум — законодательно установленный минимальный уровень дохода, необходимый для поддержания определенного уровня жизни в стране или регионе, в том числе для человека, относящегося к конкретной социальной группе.

https://ria.ru/20221130/prozhitochnyy_minimum-1835376591.html

https://ria.ru/20221108/mrot-1830055414.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество