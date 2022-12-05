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Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, заявили в Кремле
Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.12.2022
Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил, что продолжаются контакты с МАГАТЭ, главное - прекратить... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:57
2022-12-05T12:57
2022-12-05T13:00
россия
магатэ
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил, что продолжаются контакты с МАГАТЭ, главное - прекратить чреватые огромными рисками украинские обстрелы.По его словам, главное - это прекратить "чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС".
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россия, магатэ, дмитрий песков (спецпредставитель президента), запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы украины
Россия, МАГАТЭ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
12:57 05.12.2022 (обновлено: 13:00 05.12.2022)
Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, заявили в Кремле
Песков: Россия контактирует с МАГАТЭ по ЗАЭС и считает главным прекращение обстрелов ВСУ