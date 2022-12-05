https://ria.ru/20221205/zaes-1836381876.html

Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, заявили в Кремле

Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.12.2022

Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил, что продолжаются контакты с МАГАТЭ, главное - прекратить... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:57

2022-12-05T12:57

2022-12-05T13:00

россия

магатэ

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил, что продолжаются контакты с МАГАТЭ, главное - прекратить чреватые огромными рисками украинские обстрелы.По его словам, главное - это прекратить "чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС".

https://ria.ru/20221203/grossi-1836110586.html

россия

запорожская область

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россия, магатэ, дмитрий песков (спецпредставитель президента), запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы украины