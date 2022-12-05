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Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии - РИА Новости, 05.12.2022
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Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии
Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии - РИА Новости, 05.12.2022
Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии
Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить к девяти годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:59
2022-12-05T20:33
происшествия
илья яшин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить к девяти годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Яшина Илью Валерьевича* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, прокурор попросил запретить Яшину четыре года после освобождения администрировать сайты и иные ресурсы в интернете.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html
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происшествия, илья яшин, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва
Происшествия, Илья Яшин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва
16:59 05.12.2022 (обновлено: 20:33 05.12.2022)
 
Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии

Прокурор попросил суд приговорить Яшина к девяти годам колонии по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить к девяти годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Яшина Илью Валерьевича* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:49
Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов
Кроме того, прокурор попросил запретить Яшину четыре года после освобождения администрировать сайты и иные ресурсы в интернете.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 13:55
Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов
 
ПроисшествияИлья ЯшинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосква
 
 
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