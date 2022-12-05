https://ria.ru/20221205/yashin-1836464812.html

Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии

Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии - РИА Новости, 05.12.2022

Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии

Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить к девяти годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:59

2022-12-05T16:59

2022-12-05T20:33

происшествия

илья яшин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить к девяти годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Яшина Илью Валерьевича* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, прокурор попросил запретить Яшину четыре года после освобождения администрировать сайты и иные ресурсы в интернете.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html

https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836400263.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, илья яшин, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва