https://ria.ru/20221205/yashin-1836464812.html
Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии
Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии - РИА Новости, 05.12.2022
Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии
Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить к девяти годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:59
2022-12-05T16:59
2022-12-05T20:33
происшествия
илья яшин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835000068_0:343:2969:2013_1920x0_80_0_0_2256ddcb014c4324df6baea4338f8ec8.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить к девяти годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Яшина Илью Валерьевича* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, прокурор попросил запретить Яшину четыре года после освобождения администрировать сайты и иные ресурсы в интернете.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html
https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836400263.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835000068_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_9a495b537c5ca4b88656200846702d28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, илья яшин, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва
Происшествия, Илья Яшин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва
16:59 05.12.2022 (обновлено: 20:33 05.12.2022)
Прокурор запросил для Яшина* девять лет колонии по делу о фейках об армии
Прокурор попросил суд приговорить Яшина к девяти годам колонии по делу о фейках об армии
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить к девяти годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Яшина Илью Валерьевича* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, прокурор попросил запретить Яшину четыре года после освобождения администрировать сайты и иные ресурсы в интернете.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента