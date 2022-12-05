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Власти помогут жителям дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа - РИА Новости, 05.12.2022
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Власти помогут жителям дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа
Власти помогут жителям дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа - РИА Новости, 05.12.2022
Власти помогут жителям дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что состояние пострадавшего от взрыва бытового газа дома в Ярославле оценят, жителям окажут всю... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:09
2022-12-05T09:09
происшествия
ярославль
ярославская область
михаил евраев
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РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что состояние пострадавшего от взрыва бытового газа дома в Ярославле оценят, жителям окажут всю необходимую помощь.Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. По данным пресс-службы мэрии города, один человек пострадал и был госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в СУСК РФ по Ярославской области.Он уточнил, что побывал вместе с мэром Ярославля на месте происшествия. Все службы сработали слаженно, пострадавший доставлен в больницу. Жители оперативно эвакуированы - их разместили в спорткомплексе "Торпедо"."Сейчас главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым. Работаем над этим", - отметил Евраев.
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происшествия, ярославль, ярославская область, михаил евраев
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев
09:09 05.12.2022
 
Власти помогут жителям дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа

Губернатор Евраев пообещал помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле
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РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что состояние пострадавшего от взрыва бытового газа дома в Ярославле оценят, жителям окажут всю необходимую помощь.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. По данным пресс-службы мэрии города, один человек пострадал и был госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в СУСК РФ по Ярославской области.
"Дальше будем смотреть, что с состоянием дома, и принимать решение о дальнейших действиях. Вся необходимая помощь людям будет оказана", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что побывал вместе с мэром Ярославля на месте происшествия. Все службы сработали слаженно, пострадавший доставлен в больницу. Жители оперативно эвакуированы - их разместили в спорткомплексе "Торпедо".
"Сейчас главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым. Работаем над этим", - отметил Евраев.
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В МЧС рассказали подробности ЧП с газом в доме в Ярославле
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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