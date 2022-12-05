https://ria.ru/20221205/yaroslavl-1836320719.html

Власти помогут жителям дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа

Власти помогут жителям дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа - РИА Новости, 05.12.2022

Власти помогут жителям дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что состояние пострадавшего от взрыва бытового газа дома в Ярославле оценят, жителям окажут всю... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:09

2022-12-05T09:09

2022-12-05T09:09

происшествия

ярославль

ярославская область

михаил евраев

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РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что состояние пострадавшего от взрыва бытового газа дома в Ярославле оценят, жителям окажут всю необходимую помощь.Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. По данным пресс-службы мэрии города, один человек пострадал и был госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в СУСК РФ по Ярославской области.Он уточнил, что побывал вместе с мэром Ярославля на месте происшествия. Все службы сработали слаженно, пострадавший доставлен в больницу. Жители оперативно эвакуированы - их разместили в спорткомплексе "Торпедо"."Сейчас главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым. Работаем над этим", - отметил Евраев.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/mchs-1836317598.html

ярославль

ярославская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль, ярославская область, михаил евраев