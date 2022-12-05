https://ria.ru/20221205/vzryv-1836372956.html
Уголовное дело, возбужденное после взрыва в Ярославле, переквалифицировали
Уголовное дело, возбужденное после взрыва в Ярославле, переквалифицировали - РИА Новости, 05.12.2022
Уголовное дело, возбужденное после взрыва в Ярославле, переквалифицировали
Следствие переквалифицировало уголовное дело, возбужденное после взрыва газа в доме в Ярославле, в связи с причинением жильцу тяжкого вреда здоровью, сообщило... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:28
2022-12-05T12:28
2022-12-05T12:28
происшествия
михаил евраев
ярославль
ярославская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836314233_0:116:633:472_1920x0_80_0_0_3ad6dad5a1684a34b8325689945c6ef1.jpg
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Следствие переквалифицировало уголовное дело, возбужденное после взрыва газа в доме в Ярославле, в связи с причинением жильцу тяжкого вреда здоровью, сообщило СУСК по региону.Как сообщало ГУМЧС по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова рано утром в понедельник, около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявил губернатор региона Михаил Евраев."В результате осмотра места происшествия установлено, что одному из жильцов дома причинен тяжкий вред здоровью. В связи с чем уголовное дело переквалифицировано на п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836351270.html
ярославль
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836314233_4:0:633:472_1920x0_80_0_0_c231a493c500bd37d57d287dca7dc337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил евраев, ярославль, ярославская область, россия
Происшествия, Михаил Евраев, Ярославль, Ярославская область, Россия
Уголовное дело, возбужденное после взрыва в Ярославле, переквалифицировали
Следствие переквалифицировало дело, возбужденное после взрыва газа в доме в Ярославле