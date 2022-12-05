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Уголовное дело, возбужденное после взрыва в Ярославле, переквалифицировали

Уголовное дело, возбужденное после взрыва в Ярославле, переквалифицировали - РИА Новости, 05.12.2022

Уголовное дело, возбужденное после взрыва в Ярославле, переквалифицировали

Следствие переквалифицировало уголовное дело, возбужденное после взрыва газа в доме в Ярославле, в связи с причинением жильцу тяжкого вреда здоровью, сообщило... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:28

2022-12-05T12:28

2022-12-05T12:28

происшествия

михаил евраев

ярославль

ярославская область

россия

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РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Следствие переквалифицировало уголовное дело, возбужденное после взрыва газа в доме в Ярославле, в связи с причинением жильцу тяжкого вреда здоровью, сообщило СУСК по региону.Как сообщало ГУМЧС по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова рано утром в понедельник, около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявил губернатор региона Михаил Евраев."В результате осмотра места происшествия установлено, что одному из жильцов дома причинен тяжкий вред здоровью. В связи с чем уголовное дело переквалифицировано на п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836351270.html

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происшествия, михаил евраев, ярославль, ярославская область, россия