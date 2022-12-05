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После ЧП в Нижневартовске два человека могут находиться под завалами
После ЧП в Нижневартовске два человека могут находиться под завалами - РИА Новости, 05.12.2022
После ЧП в Нижневартовске два человека могут находиться под завалами
Двое из семи пропавших без вести после взрыва газа в доме в Нижневартовске могут находиться под завалами, еще пятеро не опознаны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:28
2022-12-05T11:28
2022-12-05T11:36
происшествия
жилье
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двое из семи пропавших без вести после взрыва газа в доме в Нижневартовске могут находиться под завалами, еще пятеро не опознаны, сообщает пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа."По уточненной информации, официально подтверждена гибель одного человека, он опознан. Еще семь объявлены пропавшими: пять человек не опознаны, еще двое могут находиться под завалами", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".
https://ria.ru/20221205/yaroslavl-1836331725.html
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происшествия, жилье, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
11:28 05.12.2022 (обновлено: 11:36 05.12.2022)
После ЧП в Нижневартовске два человека могут находиться под завалами
После ЧП в Нижневартовске два человека из семи пропавших без вести могут быть под завалами