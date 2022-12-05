https://ria.ru/20221205/vzryv-1836344860.html

Газовый баллон, взорвавшийся в квартире в Нижневартовске, принес жилец дома

Газовый баллон, взорвавшийся в квартире в Нижневартовске, принес жилец дома - РИА Новости, 05.12.2022

Газовый баллон, взорвавшийся в квартире в Нижневартовске, принес жилец дома

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка в Нижневартовске, принес в свою квартиру жилец, сейчас мужчина находится в больнице... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:04

2022-12-05T11:04

2022-12-05T11:04

россия

нижневартовск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка в Нижневартовске, принес в свою квартиру жилец, сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по ХМАО."Кто занес в дом баллон, известно – это житель одной из квартир в этом подъезде. Мужчина выжил, сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Он не контактный (не разговаривает – ред.)... Скажем так, основной версией рассматривается взрыв газового баллона. В дальнейшем, по мере подтверждения, будет понятно, один или несколько было баллонов, но не исключено, что баллон был не один, исходя из масштабов разрушения", – сказал собеседник агентства.Ранее местные СМИ сообщали, что газовый баллон принес в квартиру жилец якобы для предстоящей рыбалки. "Это был переносной бытовой газовой баллон. Пока нет точных данных, с какими целями он находился в квартире у мужчины", – отметили в ведомстве.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы. По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836340020.html

россия

нижневартовск

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нижневартовск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске