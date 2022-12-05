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При взрыве газа в Нижневартовске рухнули пять этажей

При взрыве газа в Нижневартовске рухнули пять этажей - РИА Новости, 05.12.2022

При взрыве газа в Нижневартовске рухнули пять этажей

Все пять этажей одного из подъездов обрушились, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:46

2022-12-05T10:46

2022-12-05T10:53

взрыв газа в доме в нижневартовске

происшествия

жилье

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все пять этажей одного из подъездов обрушились, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате взрыва произошло обрушение третьего подъезда - с первого по пятый этаж", - сказал собеседник агентства.Всего в здании четыре подъезда, дом 1974 года постройки. До ЧП там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.Трагедия произошла накануне: по последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

https://ria.ru/20221205/reanimatsiya-1836321085.html

https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836319162.html

нижневартовск

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взрыв газа в доме в нижневартовске, происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)