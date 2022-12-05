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При взрыве газа в Нижневартовске рухнули пять этажей - РИА Новости, 05.12.2022
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При взрыве газа в Нижневартовске рухнули пять этажей
При взрыве газа в Нижневартовске рухнули пять этажей - РИА Новости, 05.12.2022
При взрыве газа в Нижневартовске рухнули пять этажей
Все пять этажей одного из подъездов обрушились, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:46
2022-12-05T10:53
взрыв газа в доме в нижневартовске
происшествия
жилье
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все пять этажей одного из подъездов обрушились, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате взрыва произошло обрушение третьего подъезда - с первого по пятый этаж", - сказал собеседник агентства.Всего в здании четыре подъезда, дом 1974 года постройки. До ЧП там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.Трагедия произошла накануне: по последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
https://ria.ru/20221205/reanimatsiya-1836321085.html
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взрыв газа в доме в нижневартовске, происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в доме в Нижневартовске, Происшествия, Жилье, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:46 05.12.2022 (обновлено: 10:53 05.12.2022)
 
При взрыве газа в Нижневартовске рухнули пять этажей

МЧС: все пять этажей обрушились при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске

© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все пять этажей одного из подъездов обрушились, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате взрыва произошло обрушение третьего подъезда - с первого по пятый этаж", - сказал собеседник агентства.
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Всего в здании четыре подъезда, дом 1974 года постройки. До ЧП там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.
Трагедия произошла накануне: по последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
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Взрыв газа в доме в НижневартовскеПроисшествияЖильеНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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