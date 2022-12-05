10:44 05.12.2022 (обновлено: 11:42 05.12.2022)
Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске
Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире телеканала "Россия 24".
От родственников поступили заявления о розыске, уточнила она. Работа по разбору завалов очень сложная, пока она не завершится, власти не могут удостовериться, погибли эти семь человек или нет.
Сейчас достоверно установлена личность одного погибшего.
"Пять человек получают медицинскую помощь, обратились за ней. Два — в крайне тяжелом состоянии. Это семья, где, собственно, произошла эта чрезвычайная ситуация. Своевременно бортом санавиации они доставлены в окружной центр в Сургуте", — указала Комарова.
Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону, по предварительной версии, взорвался газовый баллон, который принес в свою квартиру один из жильцов дома. Сколько всего баллонов находились в квартире, пока неизвестно. Мужчина выжил, он находится в тяжелом состоянии, допросить его пока нельзя.
Представитель экстренных служб рассказал агентству, что в результате взрыва обрушились все пять этажей третьего подъезда.
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Нижневартовске накануне. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы. По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек. Всего в здании четыре подъезда, дом 1974 года постройки. До ЧП там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.
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