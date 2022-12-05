https://ria.ru/20221205/vzryv-1836340020.html

Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске

Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022

Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске

Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:44

2022-12-05T10:44

2022-12-05T11:42

нижневартовск

происшествия

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

взрыв газа в доме в нижневартовске

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире телеканала "Россия 24".От родственников поступили заявления о розыске, уточнила она. Работа по разбору завалов очень сложная, пока она не завершится, власти не могут удостовериться, погибли эти семь человек или нет.Сейчас достоверно установлена личность одного погибшего.Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону, по предварительной версии, взорвался газовый баллон, который принес в свою квартиру один из жильцов дома. Сколько всего баллонов находились в квартире, пока неизвестно. Мужчина выжил, он находится в тяжелом состоянии, допросить его пока нельзя.Представитель экстренных служб рассказал агентству, что в результате взрыва обрушились все пять этажей третьего подъезда.Бытовой газ взорвался в жилом доме в Нижневартовске накануне. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы. По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек. Всего в здании четыре подъезда, дом 1974 года постройки. До ЧП там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836304145.html

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Кирилл Волков

нижневартовск, происшествия, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, взрыв газа в доме в нижневартовске