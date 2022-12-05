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Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022
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Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске
Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022
Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске
Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:44
2022-12-05T11:42
нижневартовск
происшествия
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
взрыв газа в доме в нижневартовске
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире телеканала "Россия 24".От родственников поступили заявления о розыске, уточнила она. Работа по разбору завалов очень сложная, пока она не завершится, власти не могут удостовериться, погибли эти семь человек или нет.Сейчас достоверно установлена личность одного погибшего.Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону, по предварительной версии, взорвался газовый баллон, который принес в свою квартиру один из жильцов дома. Сколько всего баллонов находились в квартире, пока неизвестно. Мужчина выжил, он находится в тяжелом состоянии, допросить его пока нельзя.Представитель экстренных служб рассказал агентству, что в результате взрыва обрушились все пять этажей третьего подъезда.Бытовой газ взорвался в жилом доме в Нижневартовске накануне. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы. По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек. Всего в здании четыре подъезда, дом 1974 года постройки. До ЧП там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.
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нижневартовск, происшествия, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, взрыв газа в доме в нижневартовске
Нижневартовск, Происшествия, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Взрыв газа в доме в Нижневартовске
10:44 05.12.2022 (обновлено: 11:42 05.12.2022)
 
Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске

Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске

© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в эфире телеканала "Россия 24".
От родственников поступили заявления о розыске, уточнила она. Работа по разбору завалов очень сложная, пока она не завершится, власти не могут удостовериться, погибли эти семь человек или нет.
Сейчас достоверно установлена личность одного погибшего.
"Пять человек получают медицинскую помощь, обратились за ней. Два — в крайне тяжелом состоянии. Это семья, где, собственно, произошла эта чрезвычайная ситуация. Своевременно бортом санавиации они доставлены в окружной центр в Сургуте", — указала Комарова.
Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону, по предварительной версии, взорвался газовый баллон, который принес в свою квартиру один из жильцов дома. Сколько всего баллонов находились в квартире, пока неизвестно. Мужчина выжил, он находится в тяжелом состоянии, допросить его пока нельзя.
Представитель экстренных служб рассказал агентству, что в результате взрыва обрушились все пять этажей третьего подъезда.
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Нижневартовске накануне. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы. По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек. Всего в здании четыре подъезда, дом 1974 года постройки. До ЧП там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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НижневартовскПроисшествияНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округВзрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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