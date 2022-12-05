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На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть погибшие
На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть погибшие - РИА Новости, 05.12.2022
На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть погибшие
На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть погибшие и пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:43
2022-12-05T09:43
2022-12-05T11:00
происшествия
рязань
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть погибшие и пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Также в результате ЧП поврежден самолет.Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, рязань
09:43 05.12.2022 (обновлено: 11:00 05.12.2022)
На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть погибшие
Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью, шестеро пострадали
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть погибшие и пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Также в результате ЧП поврежден самолет.
Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.