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В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека
В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека - РИА Новости, 05.12.2022
В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека
Сорок четыре человека эвакуированы после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:15
2022-12-05T08:15
2022-12-05T08:15
происшествия
ярославль
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сорок четыре человека эвакуированы после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило, что информация о взрыве газа в городе Ярославле на улица Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли."Есть пострадавшие. Эвакуированы 44 человека, трое из них - это дети", говорится в сообщении.По данным пресс-службы мэрии города, пожилой мужчина пострадал и был госпитализирован.В пункте временного размещения находятся 19 человек, им оказана вся необходимая помощь.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль
В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека
В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека, есть пострадавшие
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сорок четыре человека эвакуированы после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило, что информация о взрыве газа в городе Ярославле на улица Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.
"Есть пострадавшие. Эвакуированы 44 человека, трое из них - это дети", говорится в сообщении.
По данным пресс-службы мэрии города, пожилой мужчина пострадал и был госпитализирован.
В пункте временного размещения находятся 19 человек, им оказана вся необходимая помощь.