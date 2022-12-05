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В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека - РИА Новости, 05.12.2022
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В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека
В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека - РИА Новости, 05.12.2022
В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека
Сорок четыре человека эвакуированы после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:15
2022-12-05T08:15
происшествия
ярославль
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сорок четыре человека эвакуированы после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило, что информация о взрыве газа в городе Ярославле на улица Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли."Есть пострадавшие. Эвакуированы 44 человека, трое из них - это дети", говорится в сообщении.По данным пресс-службы мэрии города, пожилой мужчина пострадал и был госпитализирован.В пункте временного размещения находятся 19 человек, им оказана вся необходимая помощь.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
08:15 05.12.2022
 
В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека

В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека, есть пострадавшие

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сорок четыре человека эвакуированы после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило, что информация о взрыве газа в городе Ярославле на улица Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.
"Есть пострадавшие. Эвакуированы 44 человека, трое из них - это дети", говорится в сообщении.
По данным пресс-службы мэрии города, пожилой мужчина пострадал и был госпитализирован.
В пункте временного размещения находятся 19 человек, им оказана вся необходимая помощь.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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