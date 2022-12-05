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В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека

В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека - РИА Новости, 05.12.2022

В Ярославле после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 44 человека

Сорок четыре человека эвакуированы после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:15

2022-12-05T08:15

2022-12-05T08:15

происшествия

ярославль

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сорок четыре человека эвакуированы после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило, что информация о взрыве газа в городе Ярославле на улица Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли."Есть пострадавшие. Эвакуированы 44 человека, трое из них - это дети", говорится в сообщении.По данным пресс-службы мэрии города, пожилой мужчина пострадал и был госпитализирован.В пункте временного размещения находятся 19 человек, им оказана вся необходимая помощь.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/gazovyy-ballon-1836308878.html

ярославль

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2022

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происшествия, ярославль