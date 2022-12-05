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В жилом доме в Ярославле прогремел взрыв газа - РИА Новости, 05.12.2022
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В жилом доме в Ярославле прогремел взрыв газа
В жилом доме в Ярославле прогремел взрыв газа - РИА Новости, 05.12.2022
В жилом доме в Ярославле прогремел взрыв газа
В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T07:13
2022-12-05T08:34
происшествия
ярославль
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального главка МЧС.По данным ведомства, спасатели эвакуировали 44 человека, включая троих детей.В ликвидации последствий инцидента задействовали 41 человека и 11 единиц техники.
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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:13 05.12.2022 (обновлено: 08:34 05.12.2022)
 
В жилом доме в Ярославле прогремел взрыв газа

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Ярославле, есть пострадавшие, проводится эвакуация

© ГУ МЧС по Ярославской областиВзрыв в Ярославле
Взрыв в Ярославле
© ГУ МЧС по Ярославской области
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"В 6.15... поступила информация о взрыве газа в городе Ярославле, улица Кузнецова, дом 5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие", — говорится в публикации.
По данным ведомства, спасатели эвакуировали 44 человека, включая троих детей.
В ликвидации последствий инцидента задействовали 41 человека и 11 единиц техники.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
05:44
В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске
 
ПроисшествияЯрославльРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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