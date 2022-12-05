https://ria.ru/20221205/vzryv-1836305452.html

Состояние двух пострадавших в Нижневартовске остается крайне тяжелым

Состояние двух пострадавших в Нижневартовске остается крайне тяжелым - РИА Новости, 05.12.2022

Состояние двух пострадавших в Нижневартовске остается крайне тяжелым

Состояние двух пострадавших при взрыве газа дома в Нижневартовске остается крайне тяжелым, еще два человека в стабильном и удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T06:41

2022-12-05T06:41

2022-12-05T08:19

происшествия

александр куренков (мчс)

здоровье - общество

нижневартовск

сургут

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при взрыве газа дома в Нижневартовске остается крайне тяжелым, еще два человека в стабильном и удовлетворительном состоянии, сообщил глава депздрава Югры Алексей Добровольский в Telegram."Ночью силами Центра медицины катастроф проведена медицинская эвакуация пациентов 62 и 67 лет в ожоговый центр Сургута. Состояние обоих остается крайне тяжелым, врачи делают все возможное для спасения их жизней", — написал Добровольский.Состояние еще двух пациенток — 45-летней и 19-летней женщин — врачи расценивают как стабильное средней тяжести и удовлетворительное соответственно. Одной из пострадавших помощь оказали амбулаторно, госпитализация не потребовалась, уточнил глава депздрава Югры.Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 16:00 мск. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. По информации МЧС, причиной стала разгерметизация газового баллона, здание при этом не газифицировано.Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В результате инцидента погибли шесть человек, 15 пострадали.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836304986.html

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836304145.html

нижневартовск

сургут

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происшествия, александр куренков (мчс), здоровье - общество, нижневартовск, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске