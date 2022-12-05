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В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске
В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022
В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске
Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T05:44
2022-12-05T05:44
2022-12-05T08:19
происшествия
александр куренков (мчс)
нижневартовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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НИЖНЕВАРТОВСК, 5 дек — РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.Он добавил, что по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа."Накануне она обратилась к соседу из-за запаха газа", — рассказал глава МЧС.Он подчеркнул, что дом не газифицирован. Министр назвал эти данные предварительными, напомнив, что сейчас идет следствие.Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 16:00 мск. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В результате инцидента погибли шесть человек, 15 пострадали.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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происшествия, александр куренков (мчс), нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Нижневартовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
05:44 05.12.2022 (обновлено: 08:19 05.12.2022)
В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске
МЧС: причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона
НИЖНЕВАРТОВСК, 5 дек — РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.
"Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв", — уточнил министр.
Он добавил, что по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа.
"Накануне она обратилась к соседу из-за запаха газа", — рассказал глава МЧС.
Он подчеркнул, что дом не газифицирован. Министр назвал эти данные предварительными, напомнив, что сейчас идет следствие.
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 16:00 мск. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В результате инцидента погибли шесть человек, 15 пострадали.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.