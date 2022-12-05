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В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске

В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022

В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске

Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T05:44

2022-12-05T05:44

2022-12-05T08:19

происшествия

александр куренков (мчс)

нижневартовск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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НИЖНЕВАРТОВСК, 5 дек — РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.Он добавил, что по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа."Накануне она обратилась к соседу из-за запаха газа", — рассказал глава МЧС.Он подчеркнул, что дом не газифицирован. Министр назвал эти данные предварительными, напомнив, что сейчас идет следствие.Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 16:00 мск. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В результате инцидента погибли шесть человек, 15 пострадали.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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нижневартовск

россия

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происшествия, александр куренков (мчс), нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске