https://ria.ru/20221205/vyruchka-1836388407.html

КМСП: выручка МСБ по итогам "черной пятницы" приблизилась к 250 млрд рублей

КМСП: выручка МСБ по итогам "черной пятницы" приблизилась к 250 млрд рублей - РИА Новости, 05.12.2022

КМСП: выручка МСБ по итогам "черной пятницы" приблизилась к 250 млрд рублей

По оперативным данным Цифровой платформы МСП.РФ, выручка малого и среднего бизнеса в "черную пятницу" – за четыре дня с 25 по 28 ноября – составила почти 250... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:22

2022-12-05T13:22

2022-12-05T13:22

корпорация мсп

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. По оперативным данным Цифровой платформы МСП.РФ, выручка малого и среднего бизнеса в "черную пятницу" – за четыре дня с 25 по 28 ноября – составила почти 250 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся разработчиком и оператором платформы.При этом по сравнению с показателями прошлогодней "черной пятницы" рост выручки составил 9,3%.Согласно статистике Цифровой платформы МСП.РФ, российский малый и средний бизнес показал опережающие темпы роста выручки по сравнению с динамикой бизнеса в целом. По данным КМСП, общая выручка бизнеса, включая крупный, по итогам "черной пятницы" составила около 660 миллиардов, что на 2,4% превышает аналогичный прошлогодний показатель.Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221125/diagnostika-1833974483.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп