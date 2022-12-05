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КМСП: выручка МСБ по итогам "черной пятницы" приблизилась к 250 млрд рублей - РИА Новости, 05.12.2022
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КМСП: выручка МСБ по итогам "черной пятницы" приблизилась к 250 млрд рублей
КМСП: выручка МСБ по итогам "черной пятницы" приблизилась к 250 млрд рублей - РИА Новости, 05.12.2022
КМСП: выручка МСБ по итогам "черной пятницы" приблизилась к 250 млрд рублей
По оперативным данным Цифровой платформы МСП.РФ, выручка малого и среднего бизнеса в "черную пятницу" – за четыре дня с 25 по 28 ноября – составила почти 250... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:22
2022-12-05T13:22
корпорация мсп
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. По оперативным данным Цифровой платформы МСП.РФ, выручка малого и среднего бизнеса в "черную пятницу" – за четыре дня с 25 по 28 ноября – составила почти 250 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся разработчиком и оператором платформы.При этом по сравнению с показателями прошлогодней "черной пятницы" рост выручки составил 9,3%.Согласно статистике Цифровой платформы МСП.РФ, российский малый и средний бизнес показал опережающие темпы роста выручки по сравнению с динамикой бизнеса в целом. По данным КМСП, общая выручка бизнеса, включая крупный, по итогам "черной пятницы" составила около 660 миллиардов, что на 2,4% превышает аналогичный прошлогодний показатель.Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп
Корпорация МСП
13:22 05.12.2022
 

КМСП: выручка МСБ по итогам "черной пятницы" приблизилась к 250 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. По оперативным данным Цифровой платформы МСП.РФ, выручка малого и среднего бизнеса в "черную пятницу" – за четыре дня с 25 по 28 ноября – составила почти 250 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся разработчиком и оператором платформы.
При этом по сравнению с показателями прошлогодней "черной пятницы" рост выручки составил 9,3%.
Согласно статистике Цифровой платформы МСП.РФ, российский малый и средний бизнес показал опережающие темпы роста выручки по сравнению с динамикой бизнеса в целом. По данным КМСП, общая выручка бизнеса, включая крупный, по итогам "черной пятницы" составила около 660 миллиардов, что на 2,4% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Баннер диагностики бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Более 113 тысяч МСП прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ
 
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