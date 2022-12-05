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Выплаты на детей в 2022 году оформили более 250 тысяч семей из Подмосковья

Выплаты на детей в 2022 году оформили более 250 тысяч семей из Подмосковья - РИА Новости, 05.12.2022

Выплаты на детей в 2022 году оформили более 250 тысяч семей из Подмосковья

Более 250 тысяч семей в Подмосковье оформили выплаты на детей возрастом от трех до семи лет в 2022 году. Родители обращались за пособиями через портал... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:25

2022-12-05T17:25

2022-12-05T17:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Более 250 тысяч семей в Подмосковье оформили выплаты на детей возрастом от трех до семи лет в 2022 году. Родители обращались за пособиями через портал "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".Оформить пособие можно на портале госуслуг Московской области, в разделе "Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно". Отправить заявление можно из дома, так и в МФЦ с помощью сотрудников.Претендовать на выплату могут семьи, доход которых не превышает 13 580 рублей на человека. В 2023 году этот показатель увеличат до 16 223 рублей. В текущем году по программе можно получить 6765 рублей. В следующем сумма выплаты составит 7868 рублей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)