https://ria.ru/20221205/vyplata-1836456722.html

В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату

В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату - РИА Новости, 05.12.2022

В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату

Власти Адыгеи единовременно выплатят детям мобилизованных, добровольцев и контрактников по 20 тысяч рублей, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:34

2022-12-05T16:34

2022-12-05T16:34

общество

мурат кумпилов

республика адыгея

россия

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Власти Адыгеи единовременно выплатят детям мобилизованных, добровольцев и контрактников по 20 тысяч рублей, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."Отдельная работа ведется по поддержке мобилизованных, добровольцев, контрактников и их семей. Все получили региональные выплаты. Их дети бесплатно получают горячее питание школах и колледжах, отменена родительская плата за посещение детских садов. Также по решению главы Республики Адыгея установлена единовременная денежная выплата в размере 20 000 рублей детям мобилизованных, уже принимаются заявления на получение данных выплат. Оказывается адресная помощь семьям", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы республики, выплату также направят детям контрактников, добровольцев и росгвардейцев.Ранее глава республики Мурат Кумпилов сообщил об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным, контрактникам и добровольцам региона в размере 100 тысяч рублей.Кроме того, в регионе участники СВО освобождаются от уплаты транспортного налога. Также семьи мобилизованных из Адыгеи включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221205/zakon-1836435752.html

https://ria.ru/20221201/obyazatelstva-1835551544.html

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общество, мурат кумпилов, республика адыгея, россия, частичная мобилизация в россии