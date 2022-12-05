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В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату - РИА Новости, 05.12.2022
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В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату
В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату - РИА Новости, 05.12.2022
В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату
Власти Адыгеи единовременно выплатят детям мобилизованных, добровольцев и контрактников по 20 тысяч рублей, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:34
2022-12-05T16:34
общество
мурат кумпилов
республика адыгея
россия
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Власти Адыгеи единовременно выплатят детям мобилизованных, добровольцев и контрактников по 20 тысяч рублей, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."Отдельная работа ведется по поддержке мобилизованных, добровольцев, контрактников и их семей. Все получили региональные выплаты. Их дети бесплатно получают горячее питание школах и колледжах, отменена родительская плата за посещение детских садов. Также по решению главы Республики Адыгея установлена единовременная денежная выплата в размере 20 000 рублей детям мобилизованных, уже принимаются заявления на получение данных выплат. Оказывается адресная помощь семьям", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы республики, выплату также направят детям контрактников, добровольцев и росгвардейцев.Ранее глава республики Мурат Кумпилов сообщил об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным, контрактникам и добровольцам региона в размере 100 тысяч рублей.Кроме того, в регионе участники СВО освобождаются от уплаты транспортного налога. Также семьи мобилизованных из Адыгеи включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221205/zakon-1836435752.html
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общество, мурат кумпилов, республика адыгея, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Россия, Частичная мобилизация в России
16:34 05.12.2022
 
В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату

В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Власти Адыгеи единовременно выплатят детям мобилизованных, добровольцев и контрактников по 20 тысяч рублей, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
"Отдельная работа ведется по поддержке мобилизованных, добровольцев, контрактников и их семей. Все получили региональные выплаты. Их дети бесплатно получают горячее питание школах и колледжах, отменена родительская плата за посещение детских садов. Также по решению главы Республики Адыгея установлена единовременная денежная выплата в размере 20 000 рублей детям мобилизованных, уже принимаются заявления на получение данных выплат. Оказывается адресная помощь семьям", - говорится в сообщении.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы республики, выплату также направят детям контрактников, добровольцев и росгвардейцев.
Ранее глава республики Мурат Кумпилов сообщил об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным, контрактникам и добровольцам региона в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, в регионе участники СВО освобождаются от уплаты транспортного налога. Также семьи мобилизованных из Адыгеи включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время посещения воинской части, где проходят боевую подготовку мобилизованные жители республики - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:40Республика Адыгея
Власти Адыгеи пообещали выполнить все обязательства перед мобилизованными
 
ОбществоМурат КумпиловРеспублика АдыгеяРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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