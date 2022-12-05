https://ria.ru/20221205/vyplata-1836456722.html
В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату
В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату - РИА Новости, 05.12.2022
В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату
Власти Адыгеи единовременно выплатят детям мобилизованных, добровольцев и контрактников по 20 тысяч рублей, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:34
2022-12-05T16:34
2022-12-05T16:34
общество
мурат кумпилов
республика адыгея
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Власти Адыгеи единовременно выплатят детям мобилизованных, добровольцев и контрактников по 20 тысяч рублей, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."Отдельная работа ведется по поддержке мобилизованных, добровольцев, контрактников и их семей. Все получили региональные выплаты. Их дети бесплатно получают горячее питание школах и колледжах, отменена родительская плата за посещение детских садов. Также по решению главы Республики Адыгея установлена единовременная денежная выплата в размере 20 000 рублей детям мобилизованных, уже принимаются заявления на получение данных выплат. Оказывается адресная помощь семьям", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы республики, выплату также направят детям контрактников, добровольцев и росгвардейцев.Ранее глава республики Мурат Кумпилов сообщил об оказании единовременной финансовой поддержки мобилизованным, контрактникам и добровольцам региона в размере 100 тысяч рублей.Кроме того, в регионе участники СВО освобождаются от уплаты транспортного налога. Также семьи мобилизованных из Адыгеи включены в число льготников для субсидирования в рамках программы социальной газификации.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221205/zakon-1836435752.html
https://ria.ru/20221201/obyazatelstva-1835551544.html
республика адыгея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурат кумпилов, республика адыгея, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Россия, Частичная мобилизация в России
В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату
В Адыгее дети участников спецоперации получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей