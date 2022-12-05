https://ria.ru/20221205/vykhodnye-1836461002.html

Путин подписал закон о дополнительных выходных родителям инвалидов

Путин подписал закон о дополнительных выходных родителям инвалидов - РИА Новости, 05.12.2022

Путин подписал закон о дополнительных выходных родителям инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:50

2022-12-05T16:50

2022-12-05T16:50

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как ранее отмечалось в пояснительной записке, однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Право на получение этих дней имеет один из родителей (опекун, попечитель) в календарном году.Отмечалось, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также поспособствует развитию системы социальной защиты. Авторы инициативы отмечали, что количество рассматриваемых выходных дней может складываться как за счет накопления, так и переноса указанных дней с последующих периодов в течение одного календарного года.Кроме того, что для обеспечения баланса интересов работников и работодателей при реализации проектируемых изменений будет установлен порядок согласования с работодателем графика предоставления выходных дней.

https://ria.ru/20221205/vyplata-1836438103.html

https://ria.ru/20221205/byudzhet-1836434584.html

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общество, владимир путин, россия