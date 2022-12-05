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Путин подписал закон о дополнительных выходных родителям инвалидов - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин подписал закон о дополнительных выходных родителям инвалидов
Путин подписал закон о дополнительных выходных родителям инвалидов - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал закон о дополнительных выходных родителям инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:50
2022-12-05T16:50
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как ранее отмечалось в пояснительной записке, однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Право на получение этих дней имеет один из родителей (опекун, попечитель) в календарном году.Отмечалось, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также поспособствует развитию системы социальной защиты. Авторы инициативы отмечали, что количество рассматриваемых выходных дней может складываться как за счет накопления, так и переноса указанных дней с последующих периодов в течение одного календарного года.Кроме того, что для обеспечения баланса интересов работников и работодателей при реализации проектируемых изменений будет установлен порядок согласования с работодателем графика предоставления выходных дней.
https://ria.ru/20221205/vyplata-1836438103.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:50 05.12.2022
 
Путин подписал закон о дополнительных выходных родителям инвалидов

Путин подписал закон о дополнительных выходных 24 дня подряд родителям инвалидов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Как ранее отмечалось в пояснительной записке, однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Право на получение этих дней имеет один из родителей (опекун, попечитель) в календарном году.
Отмечалось, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также поспособствует развитию системы социальной защиты. Авторы инициативы отмечали, что количество рассматриваемых выходных дней может складываться как за счет накопления, так и переноса указанных дней с последующих периодов в течение одного календарного года.
Кроме того, что для обеспечения баланса интересов работников и работодателей при реализации проектируемых изменений будет установлен порядок согласования с работодателем графика предоставления выходных дней.
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