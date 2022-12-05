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Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы - РИА Новости, 05.12.2022
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Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы
Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы - РИА Новости, 05.12.2022
Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, которые... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:46
2022-12-05T12:46
политика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, которые ущемляют интересы граждан."Нам надо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, объективно ущемляющие интересы граждан", - сказал он в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.
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политика, вячеслав володин, москва, госдума рф, одкб, россия
Политика, Вячеслав Володин, Москва, Госдума РФ, ОДКБ, Россия
12:46 05.12.2022
 
Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы

Володин на Парламентской ассамблее ОДКБ призвал к защите избирательных систем

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, которые ущемляют интересы граждан.
"Нам надо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, объективно ущемляющие интересы граждан", - сказал он в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 09:34
Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью
 
ПолитикаВячеслав ВолодинМоскваГосдума РФОДКБРоссия
 
 
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