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Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы
Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы - РИА Новости, 05.12.2022
Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, которые... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:46
2022-12-05T12:46
2022-12-05T12:46
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, которые ущемляют интересы граждан."Нам надо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, объективно ущемляющие интересы граждан", - сказал он в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, москва, госдума рф, одкб, россия
Политика, Вячеслав Володин, Москва, Госдума РФ, ОДКБ, Россия
Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы
Володин на Парламентской ассамблее ОДКБ призвал к защите избирательных систем