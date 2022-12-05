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Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы

Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы - РИА Новости, 05.12.2022

Володин призвал страны ОДКБ защищать избирательные системы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, которые... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:46

2022-12-05T12:46

2022-12-05T12:46

политика

вячеслав володин

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, которые ущемляют интересы граждан."Нам надо защищать свои избирательные системы и делать все для того, чтобы нам не навязывали стандарты, объективно ущемляющие интересы граждан", - сказал он в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, вячеслав володин, москва, госдума рф, одкб, россия