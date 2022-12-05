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ВСУ попытались ударить беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс - РИА Новости, 05.12.2022
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https://ria.ru/20221205/vsu-1836511937.html
ВСУ попытались ударить беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс
ВСУ попытались ударить беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс - РИА Новости, 05.12.2022
ВСУ попытались ударить беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс
Украина совершила атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, погибли трое российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:46
2022-12-05T22:13
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
саратовская область
донбасс
украина
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина совершила атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, погибли трое российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны."Утром 5 декабря киевским режимом совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", — говорится в заявлении.По данным ведомства, при атаке погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им оказана вся необходимая медицинская помощь.Отмечается, что российская авиация с помощью средств ПВО перехватила летевшие на малой высоте украинские БПЛА."В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", — сообщили в министерстве.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса."Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15:00 (мск) по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все назначенные 17 объектов поражены", — уточнили в Минобороны.Подчеркивается, что этот удар нарушил переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221120/zelenskiy-1832789847.html
россия
саратовская область
донбасс
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"Украинские БПЛА были перехвачены" – Конашенков об отражении атаки по аэродромам РФ
"Украинские БПЛА были перехвачены" – Конашенков об отражении атаки по аэродромам РФ
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, саратовская область, донбасс, украина, владимир путин, воздушно-космические силы россии, рязанская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Саратовская область, Донбасс, Украина, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Рязанская область
19:46 05.12.2022 (обновлено: 22:13 05.12.2022)
 
ВСУ попытались ударить беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс

Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина совершила атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, погибли трое российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
"Утром 5 декабря киевским режимом совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, при атаке погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что российская авиация с помощью средств ПВО перехватила летевшие на малой высоте украинские БПЛА.
"В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", — сообщили в министерстве.
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В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.
"Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15:00 (мск) по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все назначенные 17 объектов поражены", — уточнили в Минобороны.
Подчеркивается, что этот удар нарушил переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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