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Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 05.12.2022
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Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 05.12.2022
Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошла в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:34
2022-12-05T15:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
москва
великая отечественная война (1941-1945)
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошла в Александровском саду в столице, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы."В Александровском саду прошла церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В ней приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, столичные кадеты и представители проектного офиса "Молодежь Москвы", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, москва, великая отечественная война (1941-1945), комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), Комплекс городского хозяйства Москвы
15:34 05.12.2022 (обновлено: 15:44 05.12.2022)
 

Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. МишинаЦеремония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишина
Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошла в Александровском саду в столице, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В Александровском саду прошла церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В ней приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, столичные кадеты и представители проектного офиса "Молодежь Москвы", - говорится в сообщении.
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