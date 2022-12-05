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Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 05.12.2022

Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошла в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:34

2022-12-05T15:34

2022-12-05T15:44

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошла в Александровском саду в столице, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы."В Александровском саду прошла церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В ней приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, столичные кадеты и представители проектного офиса "Молодежь Москвы", - говорится в сообщении.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, москва, великая отечественная война (1941-1945), комплекс городского хозяйства москвы