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Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 05.12.2022
Петр Бирюков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошла в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:34
2022-12-05T15:34
2022-12-05T15:44
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошла в Александровском саду в столице, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы."В Александровском саду прошла церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В ней приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, столичные кадеты и представители проектного офиса "Молодежь Москвы", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, москва, великая отечественная война (1941-1945), комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), Комплекс городского хозяйства Москвы