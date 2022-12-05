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Более 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны - РИА Новости, 05.12.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20221205/vosstanovlenie-1836367240.html
Более 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны
Более 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны - РИА Новости, 05.12.2022
Более 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны
Специалисты российского Минобороны по обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина за четыре года восстановили в регионе 33 моста, что позволило... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:17
2022-12-05T12:17
тульская область
щекинский район
сергей егоров
алексей дюмин
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ТУЛА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты российского Минобороны по обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина за четыре года восстановили в регионе 33 моста, что позволило улучшить транспортное сообщение в 50 населенных пунктах, в которых проживают свыше 30 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства."В этом году были восстановлены два автомобильных и пять пешеходных мостов в Белеве, Веневском, Куркинском, Плавском и Щекинском районах. А с 2018 года благодаря взаимодействию Алексея Дюмина и Минобороны России восстановлены 33 мостовых сооружения в 12 районах области. Ими пользуются более 30 тысяч жителей порядка 50 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.По его словам, работы на последнем и самом крупном объекте были завершены на прошлой неделе. Это автомобильный мост через реку Дон в селе Орловка Куркинского района. Его протяжённость – 90 метров. Благодаря новому мосту более 400 жителей получили круглогодичное автомобильное сообщение с другими населенными пунктами, включая районный центр."Слаженные действия военнослужащих, Тулаавтодора и администрации района удалось выполнить задачу быстро и качественно. Особая благодарность - жителям, которые подали заявку на возведение моста и контролировали работы на всех этапах", - отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, который проинспектировал завершение работ.
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щекинский район, сергей егоров, алексей дюмин
Тульская область, Щекинский район, Сергей Егоров, Алексей Дюмин
12:17 05.12.2022
 

Более 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиБолее 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны
Более 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты российского Минобороны по обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина за четыре года восстановили в регионе 33 моста, что позволило улучшить транспортное сообщение в 50 населенных пунктах, в которых проживают свыше 30 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"В этом году были восстановлены два автомобильных и пять пешеходных мостов в Белеве, Веневском, Куркинском, Плавском и Щекинском районах. А с 2018 года благодаря взаимодействию Алексея Дюмина и Минобороны России восстановлены 33 мостовых сооружения в 12 районах области. Ими пользуются более 30 тысяч жителей порядка 50 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, работы на последнем и самом крупном объекте были завершены на прошлой неделе. Это автомобильный мост через реку Дон в селе Орловка Куркинского района. Его протяжённость – 90 метров. Благодаря новому мосту более 400 жителей получили круглогодичное автомобильное сообщение с другими населенными пунктами, включая районный центр.
"Слаженные действия военнослужащих, Тулаавтодора и администрации района удалось выполнить задачу быстро и качественно. Особая благодарность - жителям, которые подали заявку на возведение моста и контролировали работы на всех этапах", - отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, который проинспектировал завершение работ.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиБолее 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны
Более 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Более 30 мостов восстановили в Тульской области силами Минобороны
 
Тульская областьЩекинский районСергей ЕгоровАлексей Дюмин
 
 
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