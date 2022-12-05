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Путин считает, что имена волонтеров должна знать вся страна - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/volontery-1836497301.html
Путин считает, что имена волонтеров должна знать вся страна
Путин считает, что имена волонтеров должна знать вся страна - РИА Новости, 05.12.2022
Путин считает, что имена волонтеров должна знать вся страна
Имена волонтеров должна знать вся страна, из поведения таких людей складывается национальная идентичность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:33
2022-12-05T18:46
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
общество
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Имена волонтеров должна знать вся страна, из поведения таких людей складывается национальная идентичность, заявил президент России Владимир Путин."Очень много с начала той же самой специальной военной операции, многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте. Рискуя там своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не "обязаловка" какая-то, люди поехали по зову сердца", - сказал Путин на церемонии вручения международной премии "Мы вместе".Президент отметил, что имена таких людей должна знать вся страна. "Безусловно, такие люди, из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью. Это помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России", - заключил Путин.
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владимир путин, россия, общество, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:33 05.12.2022 (обновлено: 18:46 05.12.2022)
 
Путин считает, что имена волонтеров должна знать вся страна

Путин: из поведения людей, подобных волонтерам, складывается национальная идентичность

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Имена волонтеров должна знать вся страна, из поведения таких людей складывается национальная идентичность, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень много с начала той же самой специальной военной операции, многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте. Рискуя там своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не "обязаловка" какая-то, люди поехали по зову сердца", - сказал Путин на церемонии вручения международной премии "Мы вместе".
Президент отметил, что имена таких людей должна знать вся страна. "Безусловно, такие люди, из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью. Это помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России", - заключил Путин.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 23:52
Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбществоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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