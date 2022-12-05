https://ria.ru/20221205/volontery-1836497301.html
Путин считает, что имена волонтеров должна знать вся страна
Путин считает, что имена волонтеров должна знать вся страна - РИА Новости, 05.12.2022
Путин считает, что имена волонтеров должна знать вся страна
Имена волонтеров должна знать вся страна, из поведения таких людей складывается национальная идентичность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:33
2022-12-05T18:33
2022-12-05T18:46
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
общество
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Имена волонтеров должна знать вся страна, из поведения таких людей складывается национальная идентичность, заявил президент России Владимир Путин."Очень много с начала той же самой специальной военной операции, многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте. Рискуя там своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не "обязаловка" какая-то, люди поехали по зову сердца", - сказал Путин на церемонии вручения международной премии "Мы вместе".Президент отметил, что имена таких людей должна знать вся страна. "Безусловно, такие люди, из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью. Это помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России", - заключил Путин.
https://ria.ru/20221126/pomosch-1834513261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:33 05.12.2022 (обновлено: 18:46 05.12.2022)
Путин считает, что имена волонтеров должна знать вся страна
Путин: из поведения людей, подобных волонтерам, складывается национальная идентичность
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Имена волонтеров должна знать вся страна, из поведения таких людей складывается национальная идентичность, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень много с начала той же самой специальной военной операции, многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте. Рискуя там своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не "обязаловка" какая-то, люди поехали по зову сердца", - сказал Путин на церемонии вручения международной премии "Мы вместе".
Президент отметил, что имена таких людей должна знать вся страна. "Безусловно, такие люди, из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью. Это помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России", - заключил Путин.