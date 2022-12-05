https://ria.ru/20221205/voda-1836450846.html

В Одессе пропало водоснабжение

В Одессе пропало водоснабжение - РИА Новости, 05.12.2022

В Одессе пропало водоснабжение

В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщило предприятие "Инфоксводоканал". РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:16

2022-12-05T16:16

2022-12-05T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

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одесса

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вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщило предприятие "Инфоксводоканал"."Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому везде у наших потребителей отсутствует водоснабжение", - написало предприятие в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221205/grafik-1836448299.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

одесса

одесская область

украина

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в мире, жкх, денис шмыгаль, одесса, одесская область, вооруженные силы рф, украина