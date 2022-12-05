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В Одессе пропало водоснабжение
В Одессе пропало водоснабжение - РИА Новости, 05.12.2022
В Одессе пропало водоснабжение
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщило предприятие "Инфоксводоканал". РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:16
2022-12-05T16:16
2022-12-05T16:16
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщило предприятие "Инфоксводоканал"."Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому везде у наших потребителей отсутствует водоснабжение", - написало предприятие в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221205/grafik-1836448299.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Одессе пропало водоснабжение
Украинский водоканал сообщил об отключении водоснабжения в Одессе