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В Одессе пропало водоснабжение - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/voda-1836450846.html
В Одессе пропало водоснабжение
В Одессе пропало водоснабжение - РИА Новости, 05.12.2022
В Одессе пропало водоснабжение
В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщило предприятие "Инфоксводоканал". РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:16
2022-12-05T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
одесса
одесская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщило предприятие "Инфоксводоканал"."Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому везде у наших потребителей отсутствует водоснабжение", - написало предприятие в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221205/grafik-1836448299.html
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одесса
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в мире, жкх, денис шмыгаль, одесса, одесская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
16:16 05.12.2022
 
В Одессе пропало водоснабжение

Украинский водоканал сообщил об отключении водоснабжения в Одессе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Одессе отсутствует водоснабжение, сообщило предприятие "Инфоксводоканал".
"Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому везде у наших потребителей отсутствует водоснабжение", - написало предприятие в Telegram-канале.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДенис ШмыгальОдессаОдесская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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