https://ria.ru/20221205/vkontakte-1836374743.html

ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис

ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис - РИА Новости, 05.12.2022

ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис

Вконтакте анонсировала запуск сервиса "Добрые дела" для сбора пожертвований в проверенные фонды. Среди них: "Подари жизнь", "Ночлежка", "WWF России" и другие... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:34

2022-12-05T12:34

2022-12-05T12:34

вконтакте

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вконтакте анонсировала запуск сервиса "Добрые дела" для сбора пожертвований в проверенные фонды. Среди них: "Подари жизнь", "Ночлежка", "WWF России" и другие благотворительные организации. Подать заявку на участие в программе может любой фонд, работающий на территории России.Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи. Информацией о них можно делиться с друзьями и подписчиками на стене и в историях. Помогать фондам можно и без огласки — достаточно поставить соответствующую галочку.Одна из функций сервиса — возможность организовать сбор средств для фонда под конкретную дату. Например, в честь своего дня рождения пользователь может запустить праздничный сбор и предложить друзьям сделать пожертвование в качестве подарка. Для этого нужно выбрать фонд, указать сумму и период, прикрепить фото и описание. Чтобы как можно больше людей узнали о благотворительной акции, анонсом можно поделиться в профиле или историях.

https://ria.ru/20221014/vkontakte-1823936466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте, общество