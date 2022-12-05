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ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис - РИА Новости, 05.12.2022
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ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис
ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис - РИА Новости, 05.12.2022
ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис
Вконтакте анонсировала запуск сервиса "Добрые дела" для сбора пожертвований в проверенные фонды. Среди них: "Подари жизнь", "Ночлежка", "WWF России" и другие... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:34
2022-12-05T12:34
вконтакте
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вконтакте анонсировала запуск сервиса "Добрые дела" для сбора пожертвований в проверенные фонды. Среди них: "Подари жизнь", "Ночлежка", "WWF России" и другие благотворительные организации. Подать заявку на участие в программе может любой фонд, работающий на территории России.Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи. Информацией о них можно делиться с друзьями и подписчиками на стене и в историях. Помогать фондам можно и без огласки — достаточно поставить соответствующую галочку.Одна из функций сервиса — возможность организовать сбор средств для фонда под конкретную дату. Например, в честь своего дня рождения пользователь может запустить праздничный сбор и предложить друзьям сделать пожертвование в качестве подарка. Для этого нужно выбрать фонд, указать сумму и период, прикрепить фото и описание. Чтобы как можно больше людей узнали о благотворительной акции, анонсом можно поделиться в профиле или историях.
https://ria.ru/20221014/vkontakte-1823936466.html
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вконтакте, общество
ВКонтакте, Общество
12:34 05.12.2022
 

ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСобака в вольере приюта для бездомных животных
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вконтакте анонсировала запуск сервиса "Добрые дела" для сбора пожертвований в проверенные фонды. Среди них: "Подари жизнь", "Ночлежка", "WWF России" и другие благотворительные организации. Подать заявку на участие в программе может любой фонд, работающий на территории России.
Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи. Информацией о них можно делиться с друзьями и подписчиками на стене и в историях. Помогать фондам можно и без огласки — достаточно поставить соответствующую галочку.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 10:54
"ВКонтакте" запустила функцию защиты от буллинга
Одна из функций сервиса — возможность организовать сбор средств для фонда под конкретную дату. Например, в честь своего дня рождения пользователь может запустить праздничный сбор и предложить друзьям сделать пожертвование в качестве подарка. Для этого нужно выбрать фонд, указать сумму и период, прикрепить фото и описание. Чтобы как можно больше людей узнали о благотворительной акции, анонсом можно поделиться в профиле или историях.
 
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