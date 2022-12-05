https://ria.ru/20221205/veteran-1836344426.html

В Иркутске за экстремизм задержали фальшивого ветерана боевых действий

В Иркутске за экстремизм задержали фальшивого ветерана боевых действий - РИА Новости, 05.12.2022

В Иркутске за экстремизм задержали фальшивого ветерана боевых действий

Неоднократно судимый житель Иркутска, представлявшийся в соцсетях ветераном боевых действий, имеющим ранение и награды, задержан в Иркутске за экстремизм,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:02

2022-12-05T11:02

2022-12-05T11:02

происшествия

иркутск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иркутская область

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ИРКУТСК, 5 дек – РИА Новости. Неоднократно судимый житель Иркутска, представлявшийся в соцсетях ветераном боевых действий, имеющим ранение и награды, задержан в Иркутске за экстремизм, сообщило областное ГУМВД РФ.Сотрудники полиции и ФСБ, при поддержке спецназа МВД задержали в Иркутске подозреваемого в экстремизме, который вел в соцсетях блог военной тематики. В сети он представлялся побывавшим в плену ветераном боевых действий, имеющим краповый берет, награды и ранение."Проверив информацию, оперативники выяснили, что мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и не имеет отношения к элитным подразделениям войск, к которым себя причислял. Кроме того, ранее он неоднократно судим… Задержание стало возможным благодаря анализу экспертов-лингвистов ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области, изучивших многочисленные комментарии и публикации блогера" - говорится в сообщении.В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяты компьютерная техника и видеооборудование, бутафорские медали, нагрудные знаки, незаполненные удостоверения, пиротехника, флаги и головные уборы, имеющие особый статус в спецподразделениях. Помимо этого, сыщики нашли 700 тысяч рублей в иностранной валюте, предположительно, полученные преступным путем.Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836333631.html

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833545363.html

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происшествия, иркутск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иркутская область