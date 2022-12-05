Венгрия рада исключению из ценового потолка на российскую нефть
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт рад исключению из ценового потолка на российскую нефть
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. Венгрия рада тому, что ей в ходе переговоров удалось добиться исключения трубопроводных поставок российской нефти из ценового потолка, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Наша точка зрения понятна. Мы в ходе переговоров по установлению ценового потолка и эмбарго на нефть боролись за то, чтобы мы, венгры, могли получить исключение из этих мер. Потому что, если бы сейчас надо было убрать из энергоснабжения Венгрии нефть, поступающую из России, нефтеснабжение страны стало бы физически невозможно", - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции со словацким коллегой Растиславом Качером.
Глава МИД Венгрии напомнил, что система нефтяных поставок в Центральную Европу "исторически сложилась" так, что ей необходимы трубопроводы.
"Это не вопрос вкуса, не политическая позиция, это физическая реальность. И мы не хотим, чтобы энергоснабжение Венгрии оказалось в опасности. Поэтому мы боролись за исключение и поэтому мы рады, что удалось его добиться", - сказал Сийярто.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать лимит, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
При этом из ограничения предельной цены временно, до 30 сентября 2023 года, исключаются поставки нефти с проекта "Сахалин-2", если они осуществляются в Японию. Также, согласно генеральной лицензии минфина США, разъясняющей механизм ценового потолка, американским лицам разрешается проводить финансовые операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию, а также ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза. Кроме того, поставки по нефтепроводу "Дружба" не попадают ни под какие ограничения - ни по пределу стоимости, ни по эмбарго.