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"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 05.12.2022
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"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"
"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 05.12.2022
"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"
Информация об утечке базы данных пользователей портала "Госуслуги" является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Ростелеком", которая... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:16
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общество
ростелеком
технологии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Информация об утечке базы данных пользователей портала "Госуслуги" является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Ростелеком", которая администрирует портал.Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что хакеры выложили в открытый доступ данные из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) "Госуслуг"."В некоторых Telegram-каналах распространяются скриншоты якобы утекшей базы данных пользователей портала Госуслуг. Сообщаем, что эти публикации - очередной фейк", - говорится в сообщении.Отмечается, что анализ опубликованных списков показывает, что они не имеют отношения к учётным записям на федеральных "Госуслугах". "Похоже, что это сведения одного из региональных порталов, появившиеся в открытом доступе в конце прошлого года. Об этом свидетельствует и состав полей, и региональная принадлежность данных на скриншотах. Федеральный портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, несмотря на усиление в 2022 году хакерских атак из-за рубежа", - добавили в компании.
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общество, ростелеком, технологии
Общество, Ростелеком, Технологии
20:16 05.12.2022
 
"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"

В "Ростелекоме" назвали информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг" фейком

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Информация об утечке базы данных пользователей портала "Госуслуги" является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Ростелеком", которая администрирует портал.
Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что хакеры выложили в открытый доступ данные из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) "Госуслуг".
"В некоторых Telegram-каналах распространяются скриншоты якобы утекшей базы данных пользователей портала Госуслуг. Сообщаем, что эти публикации - очередной фейк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что анализ опубликованных списков показывает, что они не имеют отношения к учётным записям на федеральных "Госуслугах". "Похоже, что это сведения одного из региональных порталов, появившиеся в открытом доступе в конце прошлого года. Об этом свидетельствует и состав полей, и региональная принадлежность данных на скриншотах. Федеральный портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, несмотря на усиление в 2022 году хакерских атак из-за рубежа", - добавили в компании.
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