https://ria.ru/20221205/utechka-1836517863.html

"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"

"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 05.12.2022

"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"

Информация об утечке базы данных пользователей портала "Госуслуги" является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Ростелеком", которая... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:16

2022-12-05T20:16

2022-12-05T20:16

общество

ростелеком

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Информация об утечке базы данных пользователей портала "Госуслуги" является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Ростелеком", которая администрирует портал.Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что хакеры выложили в открытый доступ данные из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) "Госуслуг"."В некоторых Telegram-каналах распространяются скриншоты якобы утекшей базы данных пользователей портала Госуслуг. Сообщаем, что эти публикации - очередной фейк", - говорится в сообщении.Отмечается, что анализ опубликованных списков показывает, что они не имеют отношения к учётным записям на федеральных "Госуслугах". "Похоже, что это сведения одного из региональных порталов, появившиеся в открытом доступе в конце прошлого года. Об этом свидетельствует и состав полей, и региональная принадлежность данных на скриншотах. Федеральный портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, несмотря на усиление в 2022 году хакерских атак из-за рубежа", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220712/yandeks-1801913725.html

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общество, ростелеком, технологии