https://ria.ru/20221205/uscherb-1836524005.html

В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации

В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации - РИА Новости, 05.12.2022

В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации

В госэкоинспекции Украины сообщили, что ущерб земельному фонду страны в результате спецоперации РФ на территории Украины оценивается в 448,9 миллиарда гривен... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:57

2022-12-05T20:57

2022-12-05T20:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

оон

cargill

dupont

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В госэкоинспекции Украины сообщили, что ущерб земельному фонду страны в результате спецоперации РФ на территории Украины оценивается в 448,9 миллиарда гривен (12,2 миллиарда долларов)."Из-за войны сотни гектаров земельного фонда Украины засорены отходами, загрязнены вредными веществами, которые высвобождаются в результате детонирования и повреждения структуры почвенного покрова. Госэкоинспекция зафиксировала, что по состоянию на 30 ноября 2022 года ... сумма ущерба (украинским землям) составляет 448,9 миллиарда гривен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В госэконспекции отметили, что, согласно данным международной организации Food and Agriculture Organization, действующей под патронатом ООН, до начала спецоперации 20% сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации, а уровень их распаханности достигал 53%. К примеру, в Польше этот показатель составляет 36,5%, в Германии – 34,1%, в США – 17,5%, а в Китае – 12%, уточнили в ведомстве.Парламент Украины 24 марта разрешил не проводить аукционы по аренде сельхозземли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не относится ко всем другим видам земель. Ранее издание Agravery со ссылкой на данные минагрополитики Украины сообщало, что с начала марта на Украине продали сельхозземель на 2,5 миллиона долларов США.Ранее Australian National Review сообщил, что крупнейшие американские транснациональные консорциумы: Cargill, Dupont и Monsanto - выкупили порядка 17 миллионов гектаров украинских земель, что составляет около 53% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832388413.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, киев, оон, cargill, dupont