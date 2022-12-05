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В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации
В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации - РИА Новости, 05.12.2022
В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации
В госэкоинспекции Украины сообщили, что ущерб земельному фонду страны в результате спецоперации РФ на территории Украины оценивается в 448,9 миллиарда гривен... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:57
2022-12-05T20:57
2022-12-05T20:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В госэкоинспекции Украины сообщили, что ущерб земельному фонду страны в результате спецоперации РФ на территории Украины оценивается в 448,9 миллиарда гривен (12,2 миллиарда долларов)."Из-за войны сотни гектаров земельного фонда Украины засорены отходами, загрязнены вредными веществами, которые высвобождаются в результате детонирования и повреждения структуры почвенного покрова. Госэкоинспекция зафиксировала, что по состоянию на 30 ноября 2022 года ... сумма ущерба (украинским землям) составляет 448,9 миллиарда гривен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В госэконспекции отметили, что, согласно данным международной организации Food and Agriculture Organization, действующей под патронатом ООН, до начала спецоперации 20% сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации, а уровень их распаханности достигал 53%. К примеру, в Польше этот показатель составляет 36,5%, в Германии – 34,1%, в США – 17,5%, а в Китае – 12%, уточнили в ведомстве.Парламент Украины 24 марта разрешил не проводить аукционы по аренде сельхозземли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не относится ко всем другим видам земель. Ранее издание Agravery со ссылкой на данные минагрополитики Украины сообщало, что с начала марта на Украине продали сельхозземель на 2,5 миллиона долларов США.Ранее Australian National Review сообщил, что крупнейшие американские транснациональные консорциумы: Cargill, Dupont и Monsanto - выкупили порядка 17 миллионов гектаров украинских земель, что составляет около 53% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832388413.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, оон, cargill, dupont
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, ООН, Cargill, DuPont
В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации
Госэкоинспекция Украины: ущерб земельному фонду страны составляет 12,2 миллиарда долларов