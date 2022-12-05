Рейтинг@Mail.ru
В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/uscherb-1836524005.html
В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации
В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации - РИА Новости, 05.12.2022
В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации
В госэкоинспекции Украины сообщили, что ущерб земельному фонду страны в результате спецоперации РФ на территории Украины оценивается в 448,9 миллиарда гривен... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:57
2022-12-05T20:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
оон
cargill
dupont
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В госэкоинспекции Украины сообщили, что ущерб земельному фонду страны в результате спецоперации РФ на территории Украины оценивается в 448,9 миллиарда гривен (12,2 миллиарда долларов)."Из-за войны сотни гектаров земельного фонда Украины засорены отходами, загрязнены вредными веществами, которые высвобождаются в результате детонирования и повреждения структуры почвенного покрова. Госэкоинспекция зафиксировала, что по состоянию на 30 ноября 2022 года ... сумма ущерба (украинским землям) составляет 448,9 миллиарда гривен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В госэконспекции отметили, что, согласно данным международной организации Food and Agriculture Organization, действующей под патронатом ООН, до начала спецоперации 20% сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации, а уровень их распаханности достигал 53%. К примеру, в Польше этот показатель составляет 36,5%, в Германии – 34,1%, в США – 17,5%, а в Китае – 12%, уточнили в ведомстве.Парламент Украины 24 марта разрешил не проводить аукционы по аренде сельхозземли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не относится ко всем другим видам земель. Ранее издание Agravery со ссылкой на данные минагрополитики Украины сообщало, что с начала марта на Украине продали сельхозземель на 2,5 миллиона долларов США.Ранее Australian National Review сообщил, что крупнейшие американские транснациональные консорциумы: Cargill, Dupont и Monsanto - выкупили порядка 17 миллионов гектаров украинских земель, что составляет около 53% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832388413.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, оон, cargill, dupont
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, ООН, Cargill, DuPont
20:57 05.12.2022
 
В Киеве подсчитали ущерб земельному фонду Украины с начала спецоперации

Госэкоинспекция Украины: ущерб земельному фонду страны составляет 12,2 миллиарда долларов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В госэкоинспекции Украины сообщили, что ущерб земельному фонду страны в результате спецоперации РФ на территории Украины оценивается в 448,9 миллиарда гривен (12,2 миллиарда долларов).
"Из-за войны сотни гектаров земельного фонда Украины засорены отходами, загрязнены вредными веществами, которые высвобождаются в результате детонирования и повреждения структуры почвенного покрова. Госэкоинспекция зафиксировала, что по состоянию на 30 ноября 2022 года ... сумма ущерба (украинским землям) составляет 448,9 миллиарда гривен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 09:21Специальная военная операция на Украине
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации
В госэконспекции отметили, что, согласно данным международной организации Food and Agriculture Organization, действующей под патронатом ООН, до начала спецоперации 20% сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации, а уровень их распаханности достигал 53%. К примеру, в Польше этот показатель составляет 36,5%, в Германии – 34,1%, в США – 17,5%, а в Китае – 12%, уточнили в ведомстве.
Парламент Украины 24 марта разрешил не проводить аукционы по аренде сельхозземли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не относится ко всем другим видам земель. Ранее издание Agravery со ссылкой на данные минагрополитики Украины сообщало, что с начала марта на Украине продали сельхозземель на 2,5 миллиона долларов США.
Ранее Australian National Review сообщил, что крупнейшие американские транснациональные консорциумы: Cargill, Dupont и Monsanto - выкупили порядка 17 миллионов гектаров украинских земель, что составляет около 53% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевООНCargillDuPont
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала