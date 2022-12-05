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В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 05.12.2022
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В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 05.12.2022
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлевается с 5 декабря еще на 15 суток, до 20 декабря, следует из сообщения... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:37
2022-12-05T16:37
происшествия
брянская область
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БРЯНСК, 5 дек – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлевается с 5 декабря еще на 15 суток, до 20 декабря, следует из сообщения регионального правительства."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора… на территории Брянской области с 14.00 часов 5 декабря 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе террористического акта и организацией деятельности по противодействию его совершению.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
https://ria.ru/20221202/opasnost-1835881274.html
https://ria.ru/20221127/sevastopol-1834633239.html
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
16:37 05.12.2022
 
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Брянской области до 20 декабря продлили желтый уровень террористической опасности

© РИА Новости / Дмитрий Карась / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ поселка Климово в Брянской области
Последствия обстрела ВСУ поселка Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Карась
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Последствия обстрела ВСУ поселка Климово в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 5 дек – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлевается с 5 декабря еще на 15 суток, до 20 декабря, следует из сообщения регионального правительства.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора… на территории Брянской области с 14.00 часов 5 декабря 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
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В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности
Отмечается, что решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе террористического акта и организацией деятельности по противодействию его совершению.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
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