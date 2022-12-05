https://ria.ru/20221205/uroven-1836457827.html

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 05.12.2022

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлевается с 5 декабря еще на 15 суток, до 20 декабря, следует из сообщения... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:37

2022-12-05T16:37

2022-12-05T16:37

происшествия

брянская область

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БРЯНСК, 5 дек – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлевается с 5 декабря еще на 15 суток, до 20 декабря, следует из сообщения регионального правительства."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора… на территории Брянской области с 14.00 часов 5 декабря 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе террористического акта и организацией деятельности по противодействию его совершению.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.

https://ria.ru/20221202/opasnost-1835881274.html

https://ria.ru/20221127/sevastopol-1834633239.html

брянская область

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происшествия, брянская область