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Тысячи манифестантов вышли на протест в центре Улан-Батора - РИА Новости, 05.12.2022
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Тысячи манифестантов вышли на протест в центре Улан-Батора
Тысячи манифестантов вышли на протест в центре Улан-Батора - РИА Новости, 05.12.2022
Тысячи манифестантов вышли на протест в центре Улан-Батора
В Улан-Баторе перед Дворцом правительства проходит многотысячная акция протеста после сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщил портал... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:57
2022-12-05T18:07
улан-батор
монголия
в мире
сша
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Улан-Баторе перед Дворцом правительства проходит многотысячная акция протеста после сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщил портал News.mn.По данным неофициальных источников, речь идет о 6,5 миллиона тонн стоимостью 60 триллионов тугриков (1,8 миллиарда долларов США). Вследствие этого за первые девять месяцев 2022 года экспорт угля из Монголии подорожал до 6,5 миллиарда долларов, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.Как отмечает издание, митинги продолжаются уже третий день и настроение их участников становится все более агрессивным.По информации портала gogo.mn, во время акции некоторые манифестанты сняли с себя одежду в тридцатиградусный мороз в знак протеста против растущих цен на сырьевые товары. Они также потребовали "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".Агентство Франс Пресс сообщило, что речь идет об экспортном угле, который начиная с 2013 года не был зарегистрирован на таможнях Монголии, хотя проходил соответствующие процедуры оформления на китайских таможнях.Как сообщил портал CentralAsia, Пекин после обращения Улан-Батора провел расследование и установил, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. В итоге были установлены личности причастных к этому делу монгольских политиков, а их имена отправлены премьер-министру республики Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ. Уточняется, что в самом Китае казнили должностных лиц, также имеющих отношение к краже угля.
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улан-батор, монголия, в мире, сша
Улан-Батор, Монголия, В мире, США
14:57 05.12.2022 (обновлено: 18:07 05.12.2022)
 
Тысячи манифестантов вышли на протест в центре Улан-Батора

В Улан-Баторе перед Дворцом правительства проходит массовый протест из-за кражи угля

Акция протеста в Улан-Баторе. Кадр видео очевидца
Акция протеста в Улан-Баторе. Кадр видео очевидца
Акция протеста в Улан-Баторе. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Улан-Баторе перед Дворцом правительства проходит многотысячная акция протеста после сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщил портал News.mn.
По данным неофициальных источников, речь идет о 6,5 миллиона тонн стоимостью 60 триллионов тугриков (1,8 миллиарда долларов США). Вследствие этого за первые девять месяцев 2022 года экспорт угля из Монголии подорожал до 6,5 миллиарда долларов, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отмечает издание, митинги продолжаются уже третий день и настроение их участников становится все более агрессивным.
По информации портала gogo.mn, во время акции некоторые манифестанты сняли с себя одежду в тридцатиградусный мороз в знак протеста против растущих цен на сырьевые товары. Они также потребовали "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".
Агентство Франс Пресс сообщило, что речь идет об экспортном угле, который начиная с 2013 года не был зарегистрирован на таможнях Монголии, хотя проходил соответствующие процедуры оформления на китайских таможнях.
Как сообщил портал CentralAsia, Пекин после обращения Улан-Батора провел расследование и установил, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. В итоге были установлены личности причастных к этому делу монгольских политиков, а их имена отправлены премьер-министру республики Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ.
Уточняется, что в самом Китае казнили должностных лиц, также имеющих отношение к краже угля.
 
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