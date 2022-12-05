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На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html
На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре
На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 05.12.2022
На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре
Ракетные удары поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, заявили в национальной компании "Укрэнерго". РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:08
2022-12-05T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ракетные удары поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, заявили в национальной компании "Укрэнерго".Диспетчеры компании работают над поддержанием баланса в энергетической системе.Ранее в понедельник сообщалось о взрывах в некоторых украинских регионах после объявленной воздушной тревоги: в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях, а также в Харькове, Виннице, Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье.Украинские СМИ указывали на перебои со светом в Житомирской и Одесской областях. В Одессе пропало водоснабжение, часть Кривого Рога осталась без электричества, отключены котельные и насосные станции. "Украинские железные дороги" заявили о задержках поездов из-за перебоев в электроснабжении.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Около 40 процентов населения Киевской области находятся без света из-за аварийного отключения.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835941258.html
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
17:08 05.12.2022 (обновлено: 19:37 05.12.2022)
 
На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре

"Укрэнерго" сообщило о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ракетные удары поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, заявили в национальной компании "Укрэнерго".

"Воздушная тревога продолжается. Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку. К сожалению, уже есть удары по энергетической инфраструктуре и связанные с ними аварийные отключения света", — говорится в сообщении в Facebook*.

Диспетчеры компании работают над поддержанием баланса в энергетической системе.
Ранее в понедельник сообщалось о взрывах в некоторых украинских регионах после объявленной воздушной тревоги: в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях, а также в Харькове, Виннице, Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье.
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Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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