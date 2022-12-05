17:08 05.12.2022 (обновлено: 19:37 05.12.2022)
На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре
"Укрэнерго" сообщило о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ракетные удары поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, заявили в национальной компании "Укрэнерго".
"Воздушная тревога продолжается. Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку. К сожалению, уже есть удары по энергетической инфраструктуре и связанные с ними аварийные отключения света", — говорится в сообщении в Facebook*.
Диспетчеры компании работают над поддержанием баланса в энергетической системе.
Ранее в понедельник сообщалось о взрывах в некоторых украинских регионах после объявленной воздушной тревоги: в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях, а также в Харькове, Виннице, Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье.
27 ноября, 08:00Тьма пришла на Украину надолго
Украинские СМИ указывали на перебои со светом в Житомирской и Одесской областях. В Одессе пропало водоснабжение, часть Кривого Рога осталась без электричества, отключены котельные и насосные станции. "Украинские железные дороги" заявили о задержках поездов из-за перебоев в электроснабжении.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Около 40 процентов населения Киевской области находятся без света из-за аварийного отключения.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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