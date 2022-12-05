https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html

На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре

На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 05.12.2022

На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре

Ракетные удары поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, заявили в национальной компании "Укрэнерго". РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:08

2022-12-05T17:08

2022-12-05T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ракетные удары поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, заявили в национальной компании "Укрэнерго".Диспетчеры компании работают над поддержанием баланса в энергетической системе.Ранее в понедельник сообщалось о взрывах в некоторых украинских регионах после объявленной воздушной тревоги: в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях, а также в Харькове, Виннице, Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье.Украинские СМИ указывали на перебои со светом в Житомирской и Одесской областях. В Одессе пропало водоснабжение, часть Кривого Рога осталась без электричества, отключены котельные и насосные станции. "Украинские железные дороги" заявили о задержках поездов из-за перебоев в электроснабжении.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Около 40 процентов населения Киевской области находятся без света из-за аварийного отключения.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835941258.html

https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836343933.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго