https://ria.ru/20221205/ukraina-1836457352.html

В нескольких регионах Украины нарушено подключение к интернету

В нескольких регионах Украины нарушено подключение к интернету - РИА Новости, 05.12.2022

В нескольких регионах Украины нарушено подключение к интернету

Перебои с подключением к интернету наблюдаются в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные сервиса NetBlocks. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:36

2022-12-05T16:36

2022-12-05T16:36

специальная военная операция на украине

технологии

украина

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перебои с подключением к интернету наблюдаются в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные сервиса NetBlocks.Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, украина