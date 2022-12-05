https://ria.ru/20221205/ukraina-1836457352.html
В нескольких регионах Украины нарушено подключение к интернету
В нескольких регионах Украины нарушено подключение к интернету - РИА Новости, 05.12.2022
В нескольких регионах Украины нарушено подключение к интернету
Перебои с подключением к интернету наблюдаются в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные сервиса NetBlocks. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:36
2022-12-05T16:36
2022-12-05T16:36
специальная военная операция на украине
технологии
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перебои с подключением к интернету наблюдаются в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные сервиса NetBlocks.Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина
В нескольких регионах Украины нарушено подключение к интернету
NetBlocks сообщил о перебоях с подключением к интернету в нескольких регионах Украины
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Перебои с подключением к интернету наблюдаются в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные сервиса NetBlocks
.
Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги.
"Согласно показателям, подключение к интернету было нарушено в нескольких регионах Украины", - говорится в сообщении сервиса в Twitter.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.