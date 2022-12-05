16:17 05.12.2022 (обновлено: 16:18 05.12.2022)
На Украине поезда задерживаются в движении на час и более
"Украинские железные дороги" сообщили о задержке некоторых поездов на час и более
Поезд на железнодорожном вокзале Киева. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили, что из-за перебоев в электроснабжении некоторые поезда на Украине задерживаются на час и более.
"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы. Сейчас из-за временного обесточивания есть несколько задержек: (поезда - ред.) Киев - Краматорск - 1 час; Киев - Изюм - 1 час 33 минуты", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. В компании отметили, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.