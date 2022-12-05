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На Украине поезда задерживаются в движении на час и более - РИА Новости, 05.12.2022
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На Украине поезда задерживаются в движении на час и более
На Украине поезда задерживаются в движении на час и более - РИА Новости, 05.12.2022
На Украине поезда задерживаются в движении на час и более
"Украинские железные дороги" сообщили, что из-за перебоев в электроснабжении некоторые поезда на Украине задерживаются на час и более. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:17
2022-12-05T16:18
в мире
украина
киев
украинская железная дорога
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили, что из-за перебоев в электроснабжении некоторые поезда на Украине задерживаются на час и более."Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы. Сейчас из-за временного обесточивания есть несколько задержек: (поезда - ред.) Киев - Краматорск - 1 час; Киев - Изюм - 1 час 33 минуты", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. В компании отметили, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, украина, киев, украинская железная дорога, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Киев, Украинская железная дорога, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:17 05.12.2022 (обновлено: 16:18 05.12.2022)
 
На Украине поезда задерживаются в движении на час и более

"Украинские железные дороги" сообщили о задержке некоторых поездов на час и более

© РИА Новости / СтрингерПоезд на железнодорожном вокзале Киева
Поезд на железнодорожном вокзале Киева - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Поезд на железнодорожном вокзале Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили, что из-за перебоев в электроснабжении некоторые поезда на Украине задерживаются на час и более.
"Поезда продолжают движение, резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы. Сейчас из-за временного обесточивания есть несколько задержек: (поезда - ред.) Киев - Краматорск - 1 час; Киев - Изюм - 1 час 33 минуты", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. В компании отметили, что пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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