15:26 05.12.2022 (обновлено: 15:38 05.12.2022)
"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины
Посол ФРГ в США для WP Эмили Хабер: конфликт на Украине перенес Германию в новую эпоху
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине наложил глубокий отпечаток на жизнь в Германии, заявила посол страны в США Эмили Хабер в статье для The Washington Post.
По ее словам, одним из главных признаков "новой эпохи" стало тусклое освещение аэропортов и улиц в немецких городах.
"Температура в домах снижается; счета за электроэнергию неуклонно растут; уровень инфляции достиг десяти процентов — один из самых высоких показателей среди развитых стран", — говорится в публикации.
Дипломат предположила, что ситуация будет ухудшаться.
"Для Германии, как самого мощного двигателя европейской экономики, эффект от антироссийских санкций будет только усиливаться", — предупредила Хабер.
Немецкий посол добавила, что жители ФРГ намного больше пострадали от ситуации на Украине, чем американцы.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.