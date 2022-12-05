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"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины - РИА Новости, 05.12.2022
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"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины
"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины - РИА Новости, 05.12.2022
"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины
Конфликт на Украине наложил глубокий отпечаток на жизнь в Германии, заявила посол страны в США Эмили Хабер в статье для The Washington Post. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:26
2022-12-05T15:38
в мире
владимир путин
цены на нефть
германия
россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине наложил глубокий отпечаток на жизнь в Германии, заявила посол страны в США Эмили Хабер в статье для The Washington Post.По ее словам, одним из главных признаков "новой эпохи" стало тусклое освещение аэропортов и улиц в немецких городах.Дипломат предположила, что ситуация будет ухудшаться."Для Германии, как самого мощного двигателя европейской экономики, эффект от антироссийских санкций будет только усиливаться", — предупредила Хабер.Немецкий посол добавила, что жители ФРГ намного больше пострадали от ситуации на Украине, чем американцы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Президент Владимир Путин подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836388640.html
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в мире, владимир путин, цены на нефть, германия, россия, украина, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Путин, Цены на нефть, Германия, Россия, Украина, Санкции в отношении России
15:26 05.12.2022 (обновлено: 15:38 05.12.2022)
 
"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины

Посол ФРГ в США для WP Эмили Хабер: конфликт на Украине перенес Германию в новую эпоху

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине наложил глубокий отпечаток на жизнь в Германии, заявила посол страны в США Эмили Хабер в статье для The Washington Post.
По ее словам, одним из главных признаков "новой эпохи" стало тусклое освещение аэропортов и улиц в немецких городах.

"Температура в домах снижается; счета за электроэнергию неуклонно растут; уровень инфляции достиг десяти процентов — один из самых высоких показателей среди развитых стран", — говорится в публикации.

Дипломат предположила, что ситуация будет ухудшаться.
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"Для Германии, как самого мощного двигателя европейской экономики, эффект от антироссийских санкций будет только усиливаться", — предупредила Хабер.
Немецкий посол добавила, что жители ФРГ намного больше пострадали от ситуации на Украине, чем американцы.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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