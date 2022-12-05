https://ria.ru/20221205/ukraina-1836434897.html

"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины

"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины - РИА Новости, 05.12.2022

"Новая эпоха". В США дали мрачный прогноз для Германии из-за Украины

Конфликт на Украине наложил глубокий отпечаток на жизнь в Германии, заявила посол страны в США Эмили Хабер в статье для The Washington Post. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:26

2022-12-05T15:26

2022-12-05T15:38

в мире

владимир путин

цены на нефть

германия

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине наложил глубокий отпечаток на жизнь в Германии, заявила посол страны в США Эмили Хабер в статье для The Washington Post.По ее словам, одним из главных признаков "новой эпохи" стало тусклое освещение аэропортов и улиц в немецких городах.Дипломат предположила, что ситуация будет ухудшаться."Для Германии, как самого мощного двигателя европейской экономики, эффект от антироссийских санкций будет только усиливаться", — предупредила Хабер.Немецкий посол добавила, что жители ФРГ намного больше пострадали от ситуации на Украине, чем американцы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Президент Владимир Путин подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836388640.html

https://ria.ru/20221205/zapad-1836302176.html

германия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, цены на нефть, германия, россия, украина, санкции в отношении россии