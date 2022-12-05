На Украине передали государству два предприятия, принадлежавших россиянам
Украинский суд передал в госуправление два предприятия, принадлежавших россиянам
Государственное бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Суд передал в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), два предприятия в Ивано-Франковской области, принадлежащие гражданам РФ, сообщили в понедельник в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"По ходатайству ГБР в управление государства переданы завод и производственно-складской комплекс на Ивано-Франковщине, владельцами которых являются граждане России. Речь идет о производственно-складском комплексе полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб и заводе карбамидных смол общей площадью более 18 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении Госбюро в Telegram-канале.
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Уточняется, что ранее по инициативе ГБР суд арестовал доли в уставных капиталах этих предприятий стоимостью около 70 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов). Следствие установило, что их фактическими владельцами являются граждане России. Они пытались скрыть это во избежание конфискации имущества в доход государства. Так, была создана офшорная компания, через которую контролировали производственную деятельность предприятий.
Расследование по данному факту продолжается по ч. 2 ст. 212 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.
В марте Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии собственности России на территории Украины. В апреле в документ был внесен ряд изменений – в число лиц, у которых конфискуют имущество на Украине, были включены не только граждане РФ, но и все проживающие или занимающиеся там основной деятельностью. В начале августа президент Зеленский заявил, что в стране изъяты российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов и "эта работа продолжается".
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