https://ria.ru/20221205/ukraina-1836415163.html

На Украине передали государству два предприятия, принадлежавших россиянам

На Украине передали государству два предприятия, принадлежавших россиянам - РИА Новости, 05.12.2022

На Украине передали государству два предприятия, принадлежавших россиянам

Суд передал в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:34

2022-12-05T14:34

2022-12-05T14:34

специальная военная операция на украине

украина

россия

ивано-франковская область

в мире

государственное бюро расследований украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Суд передал в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), два предприятия в Ивано-Франковской области, принадлежащие гражданам РФ, сообщили в понедельник в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины."По ходатайству ГБР в управление государства переданы завод и производственно-складской комплекс на Ивано-Франковщине, владельцами которых являются граждане России. Речь идет о производственно-складском комплексе полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб и заводе карбамидных смол общей площадью более 18 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении Госбюро в Telegram-канале.Уточняется, что ранее по инициативе ГБР суд арестовал доли в уставных капиталах этих предприятий стоимостью около 70 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов). Следствие установило, что их фактическими владельцами являются граждане России. Они пытались скрыть это во избежание конфискации имущества в доход государства. Так, была создана офшорная компания, через которую контролировали производственную деятельность предприятий.Расследование по данному факту продолжается по ч. 2 ст. 212 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.В марте Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии собственности России на территории Украины. В апреле в документ был внесен ряд изменений – в число лиц, у которых конфискуют имущество на Украине, были включены не только граждане РФ, но и все проживающие или занимающиеся там основной деятельностью. В начале августа президент Зеленский заявил, что в стране изъяты российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов и "эта работа продолжается".

https://ria.ru/20221205/natsionalizatsiya-1836297218.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

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ивано-франковская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, ивано-франковская область, в мире, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр