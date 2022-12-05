https://ria.ru/20221205/ukraina-1836388640.html
В Британии пришли в шок от "подарка" Вашингтона Зеленскому
В Британии пришли в шок от "подарка" Вашингтона Зеленскому - РИА Новости, 05.12.2022
В Британии пришли в шок от "подарка" Вашингтона Зеленскому
Читатели Financial Times негативно отреагировали на решение британской газеты присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание "Человек года". РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:23
2022-12-05T13:23
2022-12-05T14:58
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Читатели Financial Times негативно отреагировали на решение британской газеты присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание "Человек года".Многие посчитали, что украинский лидер попросту не заслужил таких регалий."Стал человеком года за то, что был успешным клоуном? А призовой фонд в размере двух миллиардов долларов переведут на его счет в Швейцарии", — написал другой комментатор."Я бы сказал: манипулятор года. Человек, который может только оскорблять и требовать, не жалеет свой народ и наживается на войне", — констатировал еще один из читателей."Сегодня вроде не первое апреля. То есть никого лучше вы не нашли?" — поинтересовался четвертый пользователь."А почему всех шокирует это решение? Он продал душу дьяволу. Пожертвовал своими людьми ради славы и долларов. Приз за преданное служение НАТО", — отметили участники обсуждения.Financial Times присуждает звание "Человек года" на протяжении уже более 50 лет. В 2021 году его получил американский предприниматель Илон Маск.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836361586.html
https://ria.ru/20221205/frantsiya-1836324230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, украина, нато, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, США
13:23 05.12.2022 (обновлено: 14:58 05.12.2022)
В Британии пришли в шок от "подарка" Вашингтона Зеленскому
Читатели Financial Times раскритиковали присуждение Зеленскому звания "Человек года"