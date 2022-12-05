https://ria.ru/20221205/ukraina-1836361586.html
СМИ раскрыли истинную причину отказа Киева от переговоров с Москвой
СМИ раскрыли истинную причину отказа Киева от переговоров с Москвой - РИА Новости, 05.12.2022
СМИ раскрыли истинную причину отказа Киева от переговоров с Москвой
Киев стремится затянуть конфликт и избежать мирных переговоров с Москвой, пишет обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:51
2022-12-05T11:51
2022-12-05T14:35
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давид арахамия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев стремится затянуть конфликт и избежать мирных переговоров с Москвой, пишет обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.Автор статьи сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности, после чего глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил о новом условии для переговоров с Москвой: "добровольной сдаче Россией своего ядерного оружия"."Кто заставит Россию сделать это? Даже США не готовы рисковать", — говорится в материале.Дело в том, что киевское руководство хочет извлечь как можно больше прибыли из военного времени, считает обозреватель.После сообщений СМИ о том, что Запад призывает Киев к диалогу с Москвой, Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны.При этом власти в Киеве законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. Кроме того, украинский лидер не раз заявлял, что не станет в них участвовать.В Москве, в свою очередь, подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, давид арахамия, киев, москва, россия, верховная рада украины
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Давид Арахамия, Киев, Москва, Россия, Верховная Рада Украины
11:51 05.12.2022 (обновлено: 14:35 05.12.2022)
СМИ раскрыли истинную причину отказа Киева от переговоров с Москвой
Junge Welt: Украина зарабатывает на конфликте, поэтому не спешит с переговорами с Россией
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Киев стремится затянуть конфликт и избежать мирных переговоров с Москвой, пишет обозреватель немецкого издания Junge Welt
Райнхард Лаутербах.
"Как только западные политики дают малейший намек на необходимость диалога, Украина отклоняет его", — подчеркнул журналист.
Автор статьи сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности, после чего глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил о новом условии для переговоров с Москвой: "добровольной сдаче Россией своего ядерного оружия".
"Кто заставит Россию сделать это? Даже США не готовы рисковать", — говорится в материале.
Дело в том, что киевское руководство хочет извлечь как можно больше прибыли из военного времени, считает обозреватель.
"Они не хотят мира, поскольку живут за счет войны. Она снабжает их оружием и деньгами практически в неограниченном количестве. Их политикам все равно, что украинцы мерзнут и голодают", — подытожило издание.
После сообщений СМИ о том, что Запад призывает Киев к диалогу с Москвой, Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны.
При этом власти в Киеве законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. Кроме того, украинский лидер не раз заявлял, что не станет в них участвовать.
В Москве, в свою очередь, подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".