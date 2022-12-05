https://ria.ru/20221205/ukraina-1836359835.html

СБУ задержала жительницу Николаевской области за сотрудничество с Россией

СБУ задержала жительницу Николаевской области за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 05.12.2022

СБУ задержала жительницу Николаевской области за сотрудничество с Россией

Служба безопасности Украины заявила о задержании жительницы Снигиревки в Николаевской области по обвинению в сотрудничестве с РФ. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:47

2022-12-05T11:47

2022-12-05T11:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании жительницы Снигиревки в Николаевской области по обвинению в сотрудничестве с РФ.Российские военные в ходе спецоперации освободили Снигиревку в августе, ее передали в подчинение администрации Херсонской области. Украина вернула контроль над городом в ноябре."Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, жительница Снигиревки во время нахождения населенного пункта под контролем РФ заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, впоследствии "пыталась залечь на дно"."Однако ей это не удалось. Сотрудники службы безопасности установили ее местонахождение и задержали. Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 5 статьи "коллаборационная деятельность"... Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения", - добавили в СБУ.В конце ноября мэр Геническа (Херсонская область) сообщил РИА Новости, что украинские власти после выхода военных РФ из Снигиревского района арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами по российским социальным программам.

https://ria.ru/20221129/kherson-1835043099.html

https://ria.ru/20221105/pedagog-1829355850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, служба безопасности украины, николаевская область, ситуация в днр и лнр