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В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836335744.html
В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией
В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией - РИА Новости, 05.12.2022
В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией
Американское издание Politico в статье, посвященной усилиям Пентагона нарастить темпы оборонной промышленности на фоне передачи больших объемов вооружения... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:33
2022-12-05T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американское издание Politico в статье, посвященной усилиям Пентагона нарастить темпы оборонной промышленности на фоне передачи больших объемов вооружения Киеву, назвала события на Украине "прокси-войной" Запада с Россией.Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил РИА Новости, что ни о каком потеплении отношений с Москвой говорить не приходится, альянс ведет против России прокси-войну. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в происходящее.Как отмечает издание, 3 декабря на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии, где встретились военные лидеры, члены конгресса и руководители оборонных компаний, "возникло ощущение, что снова наступили старые недобрые времена и Америка и ее европейские союзники все еще не в полной мере справляются с вызовом".По данным Politico, несмотря на то, что в США Китай по-прежнему считается самой большой долгосрочной угрозой, "его затмила необходимость включить гораздо более высокую скорость для решения проблемы, о которой многие не подозревали всего год назад: ожесточенная прокси-война с Россией на Украине, которая заставила засуетиться Пентагон и оборонную промышленность".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836322904.html
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в мире, украина, сша, россия, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, НАТО, Министерство обороны США
10:33 05.12.2022
 
В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией

Американское издание Politico назвало кризис на Украине прокси-войной Запада с Россией

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американское издание Politico в статье, посвященной усилиям Пентагона нарастить темпы оборонной промышленности на фоне передачи больших объемов вооружения Киеву, назвала события на Украине "прокси-войной" Запада с Россией.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил РИА Новости, что ни о каком потеплении отношений с Москвой говорить не приходится, альянс ведет против России прокси-войну. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в происходящее.
Военнослужащий НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 09:26
СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией
Как отмечает издание, 3 декабря на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии, где встретились военные лидеры, члены конгресса и руководители оборонных компаний, "возникло ощущение, что снова наступили старые недобрые времена и Америка и ее европейские союзники все еще не в полной мере справляются с вызовом".
По данным Politico, несмотря на то, что в США Китай по-прежнему считается самой большой долгосрочной угрозой, "его затмила необходимость включить гораздо более высокую скорость для решения проблемы, о которой многие не подозревали всего год назад: ожесточенная прокси-война с Россией на Украине, которая заставила засуетиться Пентагон и оборонную промышленность".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Мужчина в вестибюле штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияНАТОМинистерство обороны США
 
 
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