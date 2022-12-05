В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией
Американское издание Politico назвало кризис на Украине прокси-войной Запада с Россией
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американское издание Politico в статье, посвященной усилиям Пентагона нарастить темпы оборонной промышленности на фоне передачи больших объемов вооружения Киеву, назвала события на Украине "прокси-войной" Запада с Россией.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил РИА Новости, что ни о каком потеплении отношений с Москвой говорить не приходится, альянс ведет против России прокси-войну. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в происходящее.
Как отмечает издание, 3 декабря на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии, где встретились военные лидеры, члены конгресса и руководители оборонных компаний, "возникло ощущение, что снова наступили старые недобрые времена и Америка и ее европейские союзники все еще не в полной мере справляются с вызовом".
По данным Politico, несмотря на то, что в США Китай по-прежнему считается самой большой долгосрочной угрозой, "его затмила необходимость включить гораздо более высокую скорость для решения проблемы, о которой многие не подозревали всего год назад: ожесточенная прокси-война с Россией на Украине, которая заставила засуетиться Пентагон и оборонную промышленность".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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