https://ria.ru/20221205/ukraina-1836335744.html

В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией

В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией - РИА Новости, 05.12.2022

В США назвали кризис на Украине "прокси-войной" Запада с Россией

Американское издание Politico в статье, посвященной усилиям Пентагона нарастить темпы оборонной промышленности на фоне передачи больших объемов вооружения... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:33

2022-12-05T10:33

2022-12-05T10:33

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американское издание Politico в статье, посвященной усилиям Пентагона нарастить темпы оборонной промышленности на фоне передачи больших объемов вооружения Киеву, назвала события на Украине "прокси-войной" Запада с Россией.Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил РИА Новости, что ни о каком потеплении отношений с Москвой говорить не приходится, альянс ведет против России прокси-войну. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в происходящее.Как отмечает издание, 3 декабря на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии, где встретились военные лидеры, члены конгресса и руководители оборонных компаний, "возникло ощущение, что снова наступили старые недобрые времена и Америка и ее европейские союзники все еще не в полной мере справляются с вызовом".По данным Politico, несмотря на то, что в США Китай по-прежнему считается самой большой долгосрочной угрозой, "его затмила необходимость включить гораздо более высокую скорость для решения проблемы, о которой многие не подозревали всего год назад: ожесточенная прокси-война с Россией на Украине, которая заставила засуетиться Пентагон и оборонную промышленность".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836322904.html

https://ria.ru/20221125/tsru-1834013389.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, нато, министерство обороны сша